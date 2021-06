TIL-børsen: August lekte, men så måtte yndlingen byttes ut

Slik vurderte vi TIL-spillerne etter hjemmekampen mot Kristiansund.

BEST IGJEN: August Mikkelsen sto bak det meste av det som TIL skapte. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Fakta KAMPFAKTA 10. serierunde, Alfheim stadion, 30. juni TIL 0 (0) Kristiansund 0 (0) Scoringer: Sjanser: TIL 7 – KBK 0 Cornere: TIL 10 – KBK 5 Tilskuere: 1.574. Dommer: Rohit Saggi, Drafn Gult kort: Perni Faris, KBK. Les mer

TIL kjørte fullstendig over Kristiansund fra første minutt på Alfheim. Etter en drøy halvtime hadde iTromsø talt 6–0 i målsjanser. Både August Mikkelsen (flere ganger), Anders Jenssen og Tomas Olai Totland kunne vært på scoringslisten.

KBK kom seg helt mot slutten av omgangen uten at det ble kjempefarlig for Jacob Karlstrøm i TIL-målet.

TIL fortsatte å dominere etter hvilen og alle trodde på 1–0 da «Gutan» fikk straffe etter en hands. Men Sean McDermott reddet Kent-Are Antonsen forsøk fra 11 meter i det 63. minutt.

TILs bestemann, August Mikkelsen, måtte gi seg om lag ti minutter før slutt – og kampen ebbet ut i 0–0. Dermed er «Gutan» fortsatt uten seier på hjemmebane.

TIL-børsen (1–10):

Jacob Karlstrøm 6

Solide langpasninger med sin presise høyrefot. Hadde ellers en ganske behagelig dag på jobben.

Isak Helstad Amundsen 5

Bra til å bryte foran og presse KBK-spillerne bakover. Minus for noen svake pasninger – ett av dem skapte et farlig brudd for KBK.

Anders Jenssen 6

Kunne – og burde – sendt TIL i ledelsen etter 20 minutter, men headingen etter corner gikk over. Hadde ellers ganske bra kontroll som sjefen i midtforsvaret. Sterk i duellene.

Kent-Are Antonsen 5

Bommet på straffe. En god redning av McDermott, men straffer skal i mål. Solid både som venstre stopper og en slags venstre vingback. Taklet så det luktet svidd helt ned i Storgata.

Adam Örn Arnarson 6

Skaffet TILs straffe etter 61 minutter, da hans innlegg endte i en hands. Det var trøkk i islendingen fra start. Finte seg glimrende fri og fikk klemt av et bra skudd og innlegg tidlig i kampen.

Felix Vrede Winther 5

Kreativ. Begynner å bli varm i TIL-trøya og vant til Eliteserien. Valgte noen ganger litt for trygge løsninger.

Ruben Yttergård Jenssen 6

Tydelig tent fra start. Tvang keeper til en grei redning etter en drøy halvtime. Gode pasninger fremover tidlig i kampen.

Daniel Berntsen 5

Mye bedre fra Berntsen enn tidligere. Må få justert venstrefoten. Serverte noen skuffende dødballer.

Tomas Olai Totland 6

Fikk klem på et skudd etter en snau halvtime som keeper fikk parert i stolpen. Veldig solid i gjenvinningsspillet. Snytt for straffe i det 56. minutt.

August Mikkelsen 7

Lekte med hele Kristiansund. Tvang keeper til en god redning etter 18 minutter. Nær ved å sende TIL i ledelsen på heading etter fem minutter, men fikk ikke styrt den forbi keeper. Godt innlegg som skapte sjanse for Anders Jenssen. Bra trykk i presspillet. Igjen snytt for åpenbare frispark. Måtte ut med en smell i det 82. minutt.

Moses Ebiye 3

Kom ikke til sjanser i TILs totaldominans før pause. Det er bemerkelsesverdig. Prøvde å flikke inn 1–0 like etter hvilen, men ble blokkert. Litt veik i duellene. Men meget god til å jage på KBK-spillerne.

Innbyttere:

Sakarias Opsahl

Inn for Winther i det 73. minutt. Markerte seg umiddelbart med et godt returløp. Skjøt hull i lufta da han skulle klemme til på en returball.

Niklas Vesterlund

Inn for Arnarson i det 78. minutt. Fikk klarert en farlig ball til corner.

Joachim Rothmann

Inn for Mikkelsen i det 82. minutt. OK forsøk fra spissen av 16-meteren, men over. Skuffende balltap på overtid.