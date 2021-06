RBK samlet på Brakka etter svikten: – Det er jævlig tungt

Etter et nytt RBK-tap sier styreleder Ivar Koteng at Åge Hareides kontrakt ikke vurderes ut fra enkeltresultater.

Mikael Dorsin ankom Brakka sammen med resten av troppen som var med til Åråsen. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

LERKENDAL: Etter fredagens skuffelse mot Lillestrøm uttalte Åge Hareide at klubben er i krise. Dagen derpå samlet spillere og ledere seg på Brakka.

Hareide ankom Brakka i en bil sammen med Ivar Koteng, som kjørte sin vei igjen. Minutter senere kom Markus Henriksen gående, etterfulgt av Stefano Vecchia.

Åge Hareide ble kjørt til Brakka av Ivar Koteng. Foto: Christine Schefte

En halvtime senere kom spillerbussen til Brakka og laget var samlet inne i klubbhuset.

Sportslig leder Mikael Dorsin møter Adresseavisen like før klokken slår 15, og opplyser at det ikke var noe ekstraordinært møte.

– Det var en vanlig lunsj, andrelaget spiller kamp også, vi samles for å ta en prat. Det var fint å få samlet alle for å gå gjennom hvordan vi skal takle neste uke og neste kamp, sier Dorsin.

Han sier dette om situasjonen klubben er i etter tre strake tap:

– Det eneste man kan gjøre når det er tungt, og nå er det jævlig tungt, er å jobbe ekstra hardt. Og hvordan man som ledere, trenere og spillere kan bidra med enda mer enn du vanligvis gjør for å snu denne negative trenden og få oss tilbake på rett kurs.

Mikael Dorsin møtte Adresseavisen etter spillere og ledere hadde snakket sammen lørdag ettermiddag. Foto: Birger Løfaldli

Varslet møte

Trønderduoen Pål André Helland og Gjermund Åsen senket Rosenborg på Åråsen fredag kveld. RBK-treneren varslet etterpå at han må i møte med styreleder Ivar Koteng for å diskutere egen framtid.

Markus Henriksen ønsket ikke å prate med Adresseavisen på vei inn til Brakka. Foto: Christine Schefte

– Vi må ta en prat uansett nå. Det må vi gjøre. Det beste for meg og min del ... Jeg klamrer meg ikke til trenerstolen. Det trenger jeg ikke. Jeg klarer meg godt uten. Jeg har en glede av å være i klubben og trene laget. Det er en veldig fin klubb og en god organisasjon. Vi har en god dialog. Vi må sette oss ned å se på hva vi skal gjøre fremover, sa han etter tapet.

Vurderes som en helhet

Adresseavisen forsøkte å nå Koteng på telefon dagen etter bortetapet mot Lillestrøm. Han svarte slik på SMS:

– Åges kontrakt vurderes ikke på bakgrunn av enkeltresultater, men en helhet, skrev styrelederen.

Etter tre strake tap er RBK på 6. plass i Eliteserien, med ni poeng opp til serieleder Molde.

Fakta Rosenborgs tre siste kamper: 13. juni: Strømsgodset – Rosenborg 2−1 20. juni: Rosenborg – Sarpsborg 08 0–1 25. juni: Lillestrøm – Rosenborg 0–2 Les mer

Les også Helland og Åsen senket RBK: – Jeg ble far for andre gang nettopp. Dette er nesten opp på det nivået

Signaliserte tidlig

Allerede 26. mai bekreftet Koteng til Adresseavisen at de ønsket å forlenge kontrakten med den tidligere landslagstreneren. Forklaringen styrelederen ga i slutten av mai:

– Laget holder kampene bedre fysisk, og i perioder spiller vi god fotball. Det har selvsagt vært mye nytt å forholde seg til, og vi har også hatt litt skader, så det har vært vanskelig å holde høyt nivå hele tiden. Men det er mye mer energi ute på banen, sa han 26. mai.

Så sent som 18. juni uttalte Hareide at han så og si hadde bestemt seg.

– Jeg har en god dialog med Rosenborg. Det kan jeg si. Samtidig har jeg en del familiære ting som jeg må få på plass. Jeg tror det skal løse seg, sa Hareide for en drøy uke siden, og bekreftet at dette kunne tolkes som et «ja».

Hverken Koteng eller Hareide kaller det en endelig frist, men 1. juli er blitt kommunisert som en nøkkeldato der en ny kontrakt skal forhandles. 67-åringens kontrakt går ut etter sesongen.

Åge Hareide hadde større grunn til smile etter 3–0 mot KBK i sesongoppkjøringen. Her sammen med Ivar Koteng (t.v.) og Tove Moe Dyrhaug. Foto: Richard Sagen

– Deprimerende

Det var en meget kritisk, og ærlig, Hareide som møtte pressen etter fredagens tap mot LSK. Den meritterte treneren innrømmet samtidig at han sliter med å finne gleden i å være trener akkurat nå.

– Du elsker å være fotballtrener. Men du syns ikke det er gøy nå?

– Det er ikke artig i det hele tatt. Det er deprimerende. Det er våkenetter der jeg grubler fælt. Vi prøver å finne løsninger på ting. Det har vært så varierende. En dag er vi veldig bra, en annen dag er vi elendig. Vi varierer fra kamp til kamp. Vi må finne stabiliteten i laget. Det er det største problemet nå.

Les også Ciljan om Hareides fremtid i RBK: – Heldigvis ikke min jobb å avgjøre

Ekspertene splittet

Per Ciljan Skjelbred startet kampen mot Lillestrøm, men måtte ut med en akillesskade etter halvtimen. På direkte spørsmål om Åge Hareide bør fortsette som trener sier midtbanespilleren at det ikke har vært et tema i spillergruppa.

– Det er heldigvis ikke min jobb å avgjøre. Det har ikke på noe tidspunkt vært tema blant spillerne heller. Vi har fokus på å prøve å få det beste ut av det laget vi har, og prøve å skape et så godt lag vi kan få til. Spiller for spiller er vi veldig gode, men vi får det ikke ut som et lag. Vi sliter med å finne hverandre, det er ikke noe rytme.

André Hansen og Edvard Tagseth returnerer til Brakka etter fadesen mot LSK. Foto: Christine Schefte

Da Adresseavisen forrige uke snakket med seks ulike eksperter angående en mulig forlengelse av Hareides kontrakt, var det uenighet.

Bent Skammelsrud, Mini Jakobsen, Steffen Iversen og Mike Jensen mente alle at Rosenborg burde forlenge med Hareide.

Joacim Jonsson i Eurosport og Kai Bardal i VG var mer skeptiske til en ny kontrakt. Aller mest kritisk var Bardal.

– Ser man på det som presteres, så er det så å si ingen gode tegn. RBK var bedre under Horneland, mente han.