Duo forlater TIL 2020

Amalie Isabell Taraldsen og Sara Dønland Foto: NTB Scanpix

Amalie Isabell Taraldsen og Sara Dønland blir ikke å se på 1.-divisjonslaget etter sommeren.

På sosiale medier forteller TIL 2020 at Taraldsen allerede har reist til Bærum for å gå på NTG, og skal spille for Stabæk. Dønland skal inn i førstegangstjenesten, og velger derfor å trappe ned.