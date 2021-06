Helland og Åsen senket RBK: – Jeg ble far for andre gang nettopp. Dette er nesten opp på det nivået

Trønderduoen scoret hvert sitt mål da Lillestrøm påførte Rosenborg et nytt tap.

LSK tok en tidlig ledelse som holdt helt ut. Pål-André Helland scoret etter å ha blitt servert av Gjermund Åsen. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Lillestrøm 2–0 Rosenborg:

– Jeg ble far for andre gang nettopp. Dette er nesten opp på det nivået. Det er ubeskrivelig deilig.

Det sier Pål-André Helland til Eurosport etter at han og trønderkompis Gjermund Åsen hadde senket Rosenborg med hver sin scoring.

– Det var veldig deilig. Jeg klemmer Pål i 30 sekunder etter kampen. Scoringen var for ham. Den var for Pål, sier Åsen til Eurosport - og legger til:

– Jeg føler jeg spiller for Pål også (Helland måtte forlate banen med skade i førsteomgangen). Det var deilig for meg å vise at jeg også duger på dette nivået.

Både Helland og Åsen var på gråten i postmatch-intervjuet. Begge to forlot RBK i vinter til fordel for LSK - Helland på permanent basis og Åsen på lån.

Og det var nettopp Helland som fikk kampens første mulighet før fem minutter var spilt. Gjermund Åsen snappet opp ballen og fikk sendt den videre til Helland, som avsluttet fra 23 meter. Skuddet gikk en liten meter utenfor RBK-målet.

Guillermo Molins, som fikk tillit på topp for Rosenborg, kjørte en albue i magen til Espen Garnås helt ut av det blå noen minutter senere. Garnås ble liggende på bakken etter hendelsen. Dommer Ola Hobber Nilsen fikk ikke med seg situasjonen, men det gjorde TV-kameraene.

– Molins skal være særdeles glad for at dommeren ikke så det, sa Eurosport-profil Kenneth Fredheim.

Per Ciljan Skjelbred spilte med kapteinsbind i regnbuefargene. RBK-veteranen måtte gi seg etter en halvtime grunnet smerter i høyre fot. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Helland-mål og skade

I det kampuret viste tolv spilte minutter, hadde Helland stilt inn skuddfoten. Nok en gang ble Helland servert av Åsen, før han kom seg inn i 16-meteren og sendte av gårde en markkryper mot lengste hjørne. RBK-keeper André Hansen fikk ei hånd på ballen, men det hjalp lite. 1–0 til Lillestrøm etter godt spill av trønderduoen i gult og sort.

Angrepet kom etter et stygt balltap signert Erlend Dahl Reitan.

Like etter scoringen, fikk Helland en kjenning og satte seg ned på bakken. Det tok ikke mange sekundene før han signaliserte at han måtte byttes ut.

Dermed måtte målscoreren forlate allerede etter 21 minutter. Han ble erstattet av Daniel Gustafsson.

RBK-toppscorer Kristoffer Zachariassen måtte seg Pål-André Helland, Gjermund Åsen og resten av LSK-spillerne juble for scoring allerede etter tolv minutter. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Ciljan-skade

Helland var ikke den eneste veteranen som måtte gå ut med skade. Ti minutter senere satte også Per Ciljan Skjelbred seg ned på naturgresset på Åråsen. RBK-kapteinen slet med en vond høyrefot, og måtte erstattes av Edvard Tagseth.

Mot slutten av omgangen tok RBK mer og mer over kampen. Holmar Örn Eyjolfsson fikk en god mulighet etter et frispark slått av Carlo Holse, men headingen ble stoppet av keeper Mads Hedenstad Christiansen.

Til pause sto det fortsatt 1–0.

Først sendte han LSK i ledelsen, deretter måtte Pål-André Helland forlate banen med det som så ut som en lyskeskade. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Misfornøyd

– Katastrofe, var Molins oppsummering av RBKs førsteomgang.

– Det var utrolig deilig å score, sa Helland - og la til at foten hans satt igjen i gresset i det han skulle vende kroppen.

Derfor fikk han en kjenning som hindret ham i å fullføre kampen.

Flere RBK-muligheter

Åpningen på andreomgangen var av det sjansefattig slaget.

Først i det 64. spilleminuttet kom den første målsjansen i omgangen. Ulrik Mathisen fikk en skuddmulighet inne i RBK-boksen, men avslutningen var av det svake slaget. Hansen gjorde en god og kontrollert redning.

Først da kampen var 66 minutter gammel, noterte RBK seg for sin første mulighet i andreomgangen. Et frispark fra Carlo Holse hadde god retning, men keeper Christiansen fikk slått ballen ut til hjørnespark.

Fire minutter senere var Tagseth nær ved å utligne for RBK. Fra kloss hold prøvde frostingen å curle ballen inn i lengste hjørne, men nok en gang var Christiansen på rett plass og fikk avverget faren.

Alexander Tettey fortviler etter at RBK gikk på sitt tredje strake tap fredag kveld. Foto: Fredrik Hagen/NTB

På overtid punkterte Gjermund Åsen kampen på en overgangsmulighet og sørget for 2–0.

Det ble også sluttresultatet. RBK gikk dermed på sitt tredje strake tap.

Gjermund Åsen jubler for 2–0-scoringen mot Rosenborg. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Neste seriekamp for Rosenborg er førstkommende onsdag mot Haugesund på Lerkendal.

Disse spilte kampen:

Rosenborg: André Hansen; Erlend Dahl Reitan (Jonathan Augustinsson 61'), Hólmar Eyjólfsson, Even Hovland, Adam Andersson; Per Ciljan Skjelbred (Edvard Tagseth 31'), Alexander Tettey, Vebjørn Hoff (Rasmus Wiedesheim-Paul 73'); Carlo Holse, Guillermo Molins (Dino Islamovic 61'), Kristoffer Zachariassen.

Lillestrøm: Mads Hedenstad Christiansen; Espen Garnås, Igoh Ogbu, Philip Slørdahl (Ulrik Mathisen 60'); Eskil Edh, Ifeanyi Mathew, Kaan Kairinen (Fredrik Krogstad 84'), Vetle Dragsnes; Pål-André Helland (Daniel Gustafsson 21'), Gjermund Åsen; Thomas Lehne Olsen.