RBK-spilleren håper å få oppleve det han har sett på youtube

Syv spillere i RBK-troppen har aldri opplevd å spille for flere enn 600 på Lerkendal. Onsdag blir det annerledes.

Jonathan Augustinsson (t.v) skal for første gang spille foran 5000 tilskuere på Lerkendal. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da får 5000 være på stadion. Det gleder blant andre nykomlingen Jonathan Augustinsson:

– Jeg har vært på youtube og sett når spillerne synger med hjemmepublikumet. Det jeg vil være med på, sier Augustinsson til Adresseavisen.

Jonathan Augustinsson er en av en rekke spillere som aldri har spilt for mer enn 600 tilskuere på Lerkendal. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Les også Var brennhet i vinter: Hareide vurderer nytt fremstøt

Håper at publikum skal gi ekstra energi

Han kom til Rosenborg i desember 2020. Kampen på onsdag er derfor aller første gang han får spille for mer enn 600 på Lerkendal. Det samme gjelder Vebjørn Hoff, Guillermo Moulin, Dino Islamovic, Carl Adam Andersson, Håkan Rasmus Widesheim-Paul og Stefano Vecchia.

– Det skal bli veldig kult! Man har jo ikke spilt foran publikum på halvannet år og jeg har aldri spilt foran RBK-fansen. Det er veldig moro og veldig kult at de er tilbake, sier Augustinsson.

Les også Ingen Hareide-avgjørelse før Haugesund-kampen

Augustinsson tror at flere fans på banen skal hjelpe laget med å snu den dårlige trenden. Etter ti spilte kamper ligger RBK på sjetteplass på tabellen, to poeng bak Vålerenga på tredjeplass og ni poeng bak serieleder Bodø/Glimt.

– Mine forventninger til fansen er at de høres. Vi trenger den ekstra energien, spesielt i den situasjonen vi er i nå. Jeg håper de står bak oss og pusher oss hele kampen. Det er en perfekt timing egentlig. Etter en periode hvor vi ikke har imponert. Så det skal bli godt å få litt hjelp og energi fra fansen, så timingen er bra for den trengs.

Bare positivt

Vebjørn Hoff er i samme situasjon som den svenske backen:

– Det er veldig gledelig at ting åpner opp igjen og at vi får se litt flere ansikter. Det gjør godt for både humør og energinivå. Så det er bare positivt, sier Hoff og legger til:

– Jeg håper vi kan glede dem og at det kan hjelpe oss. Det er jo drømmescenarioet. Jeg gleder meg også til det er fullsatt og ikke bare 5000, hele spillergruppen har snakket om det her lenge. Vi liker aller best å spille foran folk, å ha den stemningen og trøkket rundt oss.

Vebjørn Hoff er veldig glad ting er åpnet opp igjen og håper publikum skal hjelpe Rosenborg med å bedre resultatene. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Kravstort publikum

– Det er jo et kravstort publikum og det skal de få lov til å være. Så lenge vi leverer så er det vel ingen som klager. Det er gøy at folk bryr seg og at folk har forventninger. Fansen skal få lov til å reagere slik som de vil. De er dine beste venner når det går bra og så er det mer tråkig når det går dårlig. Men jeg gleder meg, og publikum her er vår fordel uansett hvordan det går, forteller Hoff.

Les også 5000 fans skal inn på Lerkendal. Disse reglene gjelder

Billettsalget påvirket av resultatene

I forkant av kampen mot Haugesund er det fremdeles billetter til salgs. Rosenborgs sportslige leder Tove Moe Dyrhaug forklarte tidligere denne uken at det var på grunn av sommerferie og det logistikkmessige rundt hurtigtestene.

Vebjørn Hoff tror at billettsalget kan ha blitt påvirket av de dårlige resultatene.

– Jeg tror ikke vi skal gjemme oss bak sommerferien for at det ikke er utsolgt, men vi får vel som fortjent. Vi har jo ikke vært der vi skal være den siste kampene.

Alexander Tettey ser fram til 5000 fans på tribunen. Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Positivt sjokk

Alexander Tettey er av dem som har opplevd stinn brakke og over 20 000 - blant annet i Mesterligaen. Han gleder seg over at lagkompisene nå får oppleve Rosenborg-fansen igjen:

- De kommer til å få et positivt sjokk. Forhåpentligvis får de et løft av det, sier Tettey om lagkompisene som har kommet etter pandemien - og kun opplevd 600 på Lerkendal.

- Vi trenger fansen. Det er det som er gøy. Når man spiller for RBK, håper man jo på 20 000 på hver hjemmekamp. Nå får vi 5000, og det blir bra. Jeg gleder meg.