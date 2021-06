Forlenget vaksinering i Bergenshallen utløste reaksjoner. Nå må byrådet trolig finne nye lokaler.

Et flertall i bystyret vil gi tilbake ishallen til skøyteklubbene i Bergen.

Tirsdag 13. april startet vaksineringen i Bergenshallen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Bergenshallen har vært brukt til vaksinering siden påske. Idretten var lovet å få den tilbake til 1. august, men for kort tid siden kom beskjeden om at den skal brukes i ytterligere ni uker utover høsten.

Da er allerede kunstløp- og ishockeysesongen godt i gang, og forlengelsen ville fått store konsekvenser for skøyteidretten.

Men nå ser det ut som vinden har snudd.

Et flertall i bystyret vil onsdag stemme for at byrådet snarest må finne et alternativt vaksineringssted.

– Jeg er veldig glad for at det er et flertall i bystyret som på onsdag vil be byrådet snu og finne et alternativ til bruken av hallen. Byrådet har allerede varslet at de foretar en ny gjennomgang, og det er nå et tverrpolitisk flertall som ber dem få på plass en løsning, sier bystyrerepresentant Eivind Nævdal-Bolstad (H).

Eivind Nævdal-Bolstad er bystyrerepresentant for Høyre. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Det er Nævdal-Bolstad som skal fremme forslaget på onsdagens bystyremøte. Han forteller at han har fått med seg opposisjonen i bystyret fordi signalet fra idretten har vært tydelig: De trenger hallen tilbake innen sesongstart.

Fakta Forslag til bystyret Fellesmerknad fra H, SP, Rødt, FNB, Frp, Per Jørgensen, Trym Aafløy, Rolf Scott, Tor Woldseth, Thomas Flesland og Turid Sveen: «Bystyret viser til at byrådet har forlenget den planlagte bruken av Bergenshallen som vaksinasjonslokale, og dette gir store konsekvenser for idretten og barn og unge. Bergenshallen er den eneste kommunale ishallen i Bergen, og bystyret ber derfor om at byrådet snarest finner et alternativ for vaksinering i hallen». Totalt støttes forslaget av 36 representanter. Les mer

– Men dere fremmer ingen forslag til alternative lokaler her?

– Nei, det må kommunen gjøre en vurdering på. Alle store norske byer har klart å skjerme idretten. Da er det spesielt at ikke Bergen skal greie det samme, sier Nævdal-Bolstad.

– Gud, for en lykke

– Det er helt fantastisk. Gud, for en lykke. Jeg kjenner at hårene reiser seg på armene mine, sier styreleder Karianne Mjøs-Haugland i Bergen Kunstløpklubb da hun får høre at opposisjonen har flertall for å gi Bergenshallen tilbake så snart som mulig.

At skøyteklubbene får ishallen tilbake som lovet betyr mye. For kunstløpklubben betyr det blant annet at de kan lønne trenerne og arrangere skøyteskole til høsten.

Mjøs-Haugland er svært lettet og glad.

– Hvis ikke Husa (helsebyråd Beate Husa, red.anm.) klarer å holde løftet kommunen ga oss, så er det veldig flott at politikerne nå sørger for at det ikke blir et løftebrudd likevel, sier hun.

Silja Anna Skulstad Urang (20) fryktet hun måtte velge mellom utdannelse og kunstløp. Dersom idretten får Bergenshallen tilbake i august kan hun slippe valget. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Som BT tidligere har skrevet, fryktet regjerende norgesmester Silja Anna Skulstad Urang (20) å måtte velge mellom å sette utdannelsen på pause og fortsette satsingen på kunstløp. Og U16-, U18- og A-lagene i Bergen Ishockeyklubb ville trolig gått glipp av hele sesongen.

Bergen Ishockeyklubb tok derfor initiativ før helgen til å starte en felles aksjonsgruppe for å protestere mot Bergen kommunes beslutning om å bruke Bergenshallen til vaksinestasjon i ytterligere ni uker utover høsten.

Mjøs-Haugland tror de møter opp selv om det nå ser ut til å gå riktig vei.

– Jeg er redd for å ta gledene på forskudd. For å være helt sikker på at det går veien, kan det godt hende vi stiller, sier hun.

– Konsekvensene blir for store

BT har fått innsyn i de skriftlige vurderingene som ble gjort da arbeidsgruppen i Bergen kommune valgte vaksinasjonslokaler.

Arbeidsgruppen la til grunn at idretten skulle få tilgang til erstatningslokaler. Det ble ikke tatt hensyn til at vaksineringen kunne bli utsatt til godt inn i høstens skøytesesong.

Den eneste ishallen som er tilgjengelig i Bergen er Iskanten i Loddefjord. Der er kapasiteten sprengt, og det er svært begrenset med istid tilgjengelig for de ulike idrettene.

– De har rett og slett ikke utredet saken godt nok når det gjelder Bergenshallen. Dette er den eneste kommunale ishallen i Bergen, og konsekvensene for barn, unge og idretten blir for store, sier Nævdal-Bolstad.

Da BT snakket med helsebyråd Beate Husa (KrF) 5. juni var hun tydelig på at det var for risikabelt å endre sted rett før en så massiv vaksinering.

– Bergenshallen er det største vaksinasjonslokalet vi har. Vi kan ikke risikere å måtte si nei til doser, uttalte hun.

BT har forsøkt å kontakte Husa i forbindelse med saken, men foreløpig ikke fått svar.