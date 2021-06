Blir TV-fjes når NRK mister rettighetene

Marthe Kristoffersen og Niklas Dyrhaug blir en del av langrennsdekningen til NENT kommende sesong.

Niklas Dyrhaug og Marthe Kristoffersen blir en del av TV-dekningen når direktesendt verdenscuplangrenn skifter kanal til vinteren. Foto: Sindre Vartdal/Peter Breivik

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– I Marthe og Niklas tror vi at vi har funnet noen nye og spennende stemmer som vil være med å sette sitt preg på sporten de og vi elsker, sier sportssjef Kristian Oma i NENT Norge.

Kommende vinter sendes verdenscupen i langrenn direkte på den åpne kanalen TV3.

Og med på laget til rettighetshaver Nent, blir altså de to trønderske langrennsprofilene Marthe Kristoffersen og Niklas Dyrhaug.

– Ligger muligheter der

Men ingen av de to ønsker å bli omtalt som «ekspert».

– Det er viktig for meg at jeg blir å betrakte som en gjest i første omgang. Per i dag satser jeg for fullt på ski, og det er førsteprioritet. Så synes jeg denne satsingen er veldig spennende. Nent har jo rettighetene til verdenscupen i langrenn i fire år fremover, og det ligger muligheter der for å være med som mer enn en gjest etter hvert. Jeg håper å kunne bidra med erfaring og kunnskap, sier Dyrhaug selv om sin rolle.

– Både når det gjelder størrelsen på omfang og rollen Niklas vil ha hos oss, er det han selv som sitter på nøkkelen. Hvis han går styggfort og finner igjen storformen blir han kun en gjest ved enkelte anledninger. Men om han ikke er aktuell for verdenscup og OL, blir han en mer tradisjonell ekspert og vil også være hyppigere brukt i våre sendinger. Da har han ikke lenger samme bindinger og avhengighetsforhold til landslaget, og kan snakke friere på luften hos oss, sier Oma om Dyrhaugs engasjement.

– Ikke fått ny jobb

Marthe Kristoffersen er nøye med å understreke at hun først og fremst er trener for team Elon også kommende sesong.

– Jeg har ikke fått meg ny jobb, jeg skal være gjest og bidragsyter. Team Elon vil være min førsteprioritet i alle sammenhenger. Men jeg tror det blir veldig spennende å komme med mine meninger og vurderinger som gjest. Jeg håper at jeg kan være med til å bidra til gode sendinger, sier Marthe Kristoffersen.

– Marthe står støtt midt i langrennssporten, og kjenner denne fra innsiden både som utøver og trener på elitenivå. Siden hun har bindinger til Skiforbundet gjennom sin rolle som trener i Team Elon, må vi definere henne som en gjest, og ikke som en tradisjonell ekspert. Men dette skal vi være helt åpne rundt, og vi tror hun likevel vil bringe verdifulle og engasjerende betraktninger inn i våre flater, sier Kristian Oma.

I 2019 ble det kjent at mediehuset Nent blant annet overtar NRKs vintersportsrettigheter, som verdenscupen i alpint, langrenn, skihopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski. I 2023 og 2025 har de også rettighetene til å sende ski-VM.

I vår ble det kjent at tidligere kombinertløper Jan Christian Bjørn blir hovedkommentator på langrenn, mens Åge Skinstad blir ekspertkommentator.