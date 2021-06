Frykter smellen kan ødelegge gulldrømmen

Åge Hareide føler stor sympati for Markus Henriksen: - Holdt landslagsklasse før han ble skadet, mener treneren.

Vil savne Henriksen: Åge Hareide. Foto: NTB Scanpix

Fredag ble det kjent at RBK-kapteinen er ute i opp mot fire måneder etter å ha pådratt seg en ny kneskade:

– Hodet har vært bedre. Men du må bare ta det som det er, sier Henriksen til Adresseavisen.

Og legger til:

– Nå har det skjedd, så må man prøve å tenke positivt og gjøre jobben som trengs for å komme raskt tilbake.

Skadet: Markus Henriksen hadde tenkt å komme hjem til RBK for å bli en bærebjelke. Nå er det satt på vent på grunn av en kneskade. Foto: Richard Sagen

Viking - og trening

Først pådro Henriksen seg en smell mot Viking 13. mai.

Deretter, for en drøy uke siden, og i sin andre trening etter comebacket, måtte han igjen gå av banen. Noen dager senere ble det konstatert ny leddbåndskade i kneet.

Det er naturlig nok dårlig nytt for Henriksen selv. Men også Rosenborg som lag.

For ikke bare er det kapteinen Hareide og co mister i store deler av sesongen. Henriksen var også i ordentlig form, og tok skikkelig for seg mot Viking.

Eller som Hareide mener:

– Han holdt landslagsklasse rett før skaden.

– Ja, det kan godt hende, sier Henriksen selv.

– Jeg vet at Ståle (Solbakken) var på Lerkendal mot Viking, og det var en god kamp for både meg og laget.

– Binder sammen laget

Så viktig anser Hareide 28-åringen for å være, at sjefen svarer slik på spørsmål om en langtidsskadet Markus Henriksen kan være forskjell på gull eller ikke for RBK i 2021.

– Ja, det kan det være.

– Så god var han?

– Ja. Han var på mange måter et omdreiningspunkt for laget. Det har vi merket, den varierende prestasjonen vår den siste tiden skyldes mye at vi har mistet ankeret vårt i midten. Markus er flink til å binde sammen laget og flytte folk riktig rundt seg. Vi har ikke helt klart å ta det uten ham.

– Mulighet for andre

Henriksen selv vil ikke være med på noen diskusjon om hans egen betydning i gulljakten.

– Det er litt tidlig å si akkurat nå. Vi såpass mange gode spillere i Rosenborg, at når noen blir skadet er mulighet for andre til å skinne og til å ta større ansvar. Det håper jeg og forventer jeg at blir gjort, sier han.

Tilbake fra start: Alexander Tettey. Foto: Richard Sagen

Tettey: - Alle må ta ansvar

Nå blir det Alexander Tettey som går inn i den rollen mot Sarpsborg.

35-åringen selv gliste da han passerte Adresseavisen på vei hjem fra trening fredag.

Og ville ikke være med på noen lang prat om dette betyr ekstra ansvar på ham selv.

– Alle må ta ekstra ansvar når Markus er ute. Meg selv inkludert, svarer han, på spørsmål fra NRK.