Diskuterer Maalens fremtid i Ranheim

Ranheim har ikke vunnet borte siden september 2020. - Når resultatene og prestasjonene er for ustabile over tid, er det naturlig at det stilles spørsmål, sier trener Svein Maalen.

Svein Maalen innrømmer at sesongstarten har vært for svak, og er klar på at poengsnittet på tampen av fjoråret og til nå ikke er godt nok. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KFUM-RANHEIM 2–1:

Maalens stilling har etter det Adresseavisen erfarer allerede blitt diskutert på ledelsesnivå i klubben, og etter bortetapet for KFUM fredag kveld kan diskusjonene skyte ytterligere fart.

For misnøyen med resultatene er i ferd med å bre seg. Siden Ranheims forrige borteseier, mot Grorud 21. september i fjor, har Ranheim spilt 20 seriekamper. Det har gitt fire seire, ti uavgjorte og seks tap.

Noe som tilsvarer et poengsnitt på 1,1 per kamp. Stjørdals-Blink havnet på nedrykkskvalik med tilsvarende poengsnitt i fjor.

– Hovedtreneren i en fotballklubb er alltid hovedansvarlig for resultatene og prestasjonene som gjøres. Når de er for ustabile over tid, er det naturlig at det stilles spørsmål. Men samtidig må vi stille oss spørsmål alle sammen i klubben om alt det andre vi holder på med stemmer, sier Ranheim-trener Maalen til Adresseavisen.

– 22 poeng på siste 20 kampene. Er det godt nok?

– Nei, det er ikke godt nok. Vi må ha høyere poengsnitt enn det, vi har høyere ambisjoner enn som så. Det gjenspeiler ikke ambisjonene og den kvaliteten vi mener vi har i arbeidet vi gjør hver dag.

LES OGSÅ: Seierstørken fortsetter for Ranheim

– Noe vi må finne ut av sammen

Etter å ha fått stryk 0-4 hjemme mot Sogndal lørdag, svarte daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, følgende på spørsmål om Maalens jobb kan bli et tema etter den svake sesongstarten.

- Det som er et tema, er at vi sammen må finne ut hvorfor det er et såpass stort avvik mellom det vi ønsker og det vi gjør. Og det er noe vi må finne ut av sammen. Alle involverte. Trenere, spillere og ledere.

Da avfeide han spørsmål om krise i klubben. Men Adresseavisen kjenner til at trenerens stilling er et diskusjonstema.

Adresseavisen har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Lars Asle Einarsen fredag kveld, uten å lykkes.

– Jeg har veldig tro på at jeg er den beste treneren Ranheim kan ha. Jeg har doktorgrad i hvordan Ranheim skal spille og fremstå. Men jeg må få det ut i laget og spillergruppen også, sier Maalen selv.

Les også Ville boikotte Qatar-VM - nå har Ranheim snudd

Mener han har en god plan

Veteran Eirik Tønne meldte om intern ro etter lørdagens kamp mot Sogndal:

- Klart det vil være folk som lurer på jobben til Svein. Men vi har ståltroa. Det er absolutt ikke et prosjekt som er i ferd med å rakne, sa han.

- Jeg opplever ikke at det er noe murring i gruppa, fulgte kaptein Mads Reginiussen opp.

Etter seks poeng på de første seks rundene, er ikke Ranheim-trener Maalen fornøyd.

– Jeg opplever situasjonen dithen at vi har fått en fryktelig dårlig start. Vi skulle reise oss og snu den dårlige trenden fra slutten av forrige sesong, men starten har vært preget av flere svake kamper og for variable prestasjoner. Og noen kamper som har vært ødelagt av fryktelig dårlige starter og store personlige feil, sier han.

Mener han er rett mann

– Hvordan opplever du støtten i spillergruppen?

– Det viktigste vil alltid være at spillerne har trua på det vi holder på med. Et lag skal fungere sammen, og det er viktig at de har tro på det jeg gjør, det vi holder på med og måten det drives på. Frem til nå har jeg opplevd at spillergruppen ikke peker noe på sånne ting når det kommer til hvorfor vi presterer så ustabilt.

– Hvordan opplever du støtten i klubben?

– Vi har en klubb som er opptatt av å se på dette på ordentlig og saklig vis, og som gjør grundige vurderinger og evalueringer ut fra situasjonen til enhver tid.

Svein Maalens Ranheim har tatt 22 poeng på de siste 20 seriekampene. Det er bunnstrid-nivå. Foto: Kim Nygård

– Mener du at du er rett mann?

– Jeg mener det. Jeg har det klart. Jeg vet hvordan laget skal fremstå. Jeg har bevist over lang tid at jeg har evnen til å få laget til å fungere sammen, og i lange perioder har vi prestert kanskje over forventning, ambisjoner og potensial. Jeg har i stor grad fått ut potensialet i spillergruppen, og jeg har tro på at jeg har oppskriften. Men jeg er avhengig av at spillergruppen har samme tro og gjennomføringskraft for å få det til. Det må andre svare på.

Høye skuldre

– Hvordan skal dere snu det?

– Vi må få på oss rustningen. Vi må være mer mannfolk når vi møter opp til kamp. Det har vært så mye pirk foran eget mål. Og vi må få på plass en tydelig rytme i angrepsspillet. Den kommer bare om vi går ut på banen med kassen frem og haken opp, men vi må begynne på trening og ta det inn i kampen. Nå har vi slitt med å gjøre akkurat det. Vi ser litt engstelige ut på banen, og spiller med høye skuldre. I starten av sesongen har vi ikke fortjent mer enn vi har fått. Skal vi bli bedre, må vi innse at det ikke går av seg selv. Vi må jobbe knallhardt, og begynne med de enkle tingene og opptre som et lag sammen.

Maalen mener det har sett bedre ut på trening enn i kamp. Det gnistrer mer på treningsfeltet, sier han.

– Er du redd for at du ikke skal få nok tid til å snu det?

– Nei, jeg kan ikke gå rundt og være bekymret for det. Jeg har stor tillit til at vi sammen med gruppen skal klekke ut en god plan for å snu trenden. Vi har bare spilt seks kampr i sesongen her. Jeg tror nok vi skal få til å snu dette. Så må andre bestemme om det er sånn, sier Maalen.

Han gjentar at det er naturlig at det stilles spørsmål når prestasjonene og leveransene er langt under det de selv forventer, og som folk i og rundt klubben forventer.

– Akkurat nå er vi i en bølgedal vi bør komme oss opp fra.

– Hvor raskt?

– Skal vi oppnå ambisjonene våre om å kjempe i toppen, må vi snu det ganske raskt. Vi må få et bedre poengsnitt enn vi har nå. Men først og fremst må vi begynne med hjemmekampen mot Raufoss på tirsdag. Det skal være tre poeng. Men det begynner med en god prestasjon. Får vi til det hele kampen, får vi de tre poengene.