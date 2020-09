Her «snakker» Haaland seg til straffespark – sesongåpnet med to scoringer

Erling Braut Haaland fortsetter der han slapp forrige sesong. Nordmannen sesongåpnet med to scoringer og seier.

Jadon Sancho og Erling Braut Haaland i diskusjon. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Viljam Brodahl Aftenposten

Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 3–0

Kampens øyeblikk, særlig sett med norske øyne, oppsto etter 53 minutter spill. Dortmund fikk tildelt straffespark. Stjernespilleren Jadon Sancho grep tak i ballen, men da kom Erling Braut Haaland med noen velvalgte ord til lagkameraten.

I neste øyeblikk ga engelskmannen ballen til nordmannen. Fra ellevemeteren var Haaland sikkerheten selv og la på til 2–0 til Dortmund.

– Det som er mest interessant er den praten mellom Haaland og Sancho, kommenterte Viasports Eivind Bisgaard Sundet.

– Det er herlig. Vi har sett folk krangle så busta fyker (i slike situasjoner), men her er det to store glis – mellom to store fotballspillere, supplerte Lars Tjærnås, som også er fotballekspert for Aftenposten.

Ikke langer etterpå la Haaland på til 3–0 med sin andre scoring for kvelden.

Erling Braut Haaland flyr høyt om dagen. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Forklarte opptrinnet

Etter kampen gliste Haaland fra øre til øre. I et intervju vist på Viasport, ble han spurt om straffesituasjonen.

– Jeg vise selvsikkerhet. Han (Sancho) scoret sist, men jeg hadde godfølelsen i dag. Det var et fint straffespark. Det var veldig godt å score, sa Haaland.

Han fortalte videre.

– Han prøvde å komme inn i tankene mine, men det hadde han ikke sjans til, fleipet nordmannen.

Hjemmelaget hadde fått tillatelse til å ha 10.000 tilskuere på tribunen. Da la rammen for en perfekt sesongåpning for Haaland og co.

– Jeg har savnet dette. Det var fantastisk. De betyr mye for oss, sa Haaland.

10.000 tilskuere var på plass på Signal Iduna Park. Foto: Bernd Thissen / dpa pool

Scoret to

Dortmund åpnet scoringsballet i førsteomgang, etter en vakker avslutning fra stortalentet Giovanni Reyna.

Et velplassert var nok til å overliste Mönchengladbach-målvakten, og dermed sto det 1–0 etter 35 minutter.

Ti minutter etter hvilen oppsto den nevnte situasjonen med Haaland og Sancho. Deretter fortsatte Dortmund å produsere store, store muligheter.

12 minutter før slutt satte Haaland sin andre for kvelden. Han avsluttet et herlig angrep fra hjemmelaget.