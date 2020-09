Premier League direkte: Fortsetter Liverpools drømmestart?

For sent inne der Alexander-Arnold og det går utover Tierney.

For sent inne der Alexander-Arnold og det går utover Tierney.

Tierney roter bort ballen. Liverpool overtar. Mané fremover der han har store rom. Ny avslutning fra noe spiss vinkel. Over mål.

Tierney roter bort ballen. Liverpool overtar. Mané fremover der han har store rom. Ny avslutning fra noe spiss vinkel. Over mål.

Arsenal med ball fra start i 2. omgang her. Luiz sender langt mot Willian.

Arsenal med ball fra start i 2. omgang her. Luiz sender langt mot Willian.

Luiz med ny langpasning. For lang for Willian denne gang.

Luiz med ny langpasning. For lang for Willian denne gang.

Enorm mulighet på langpasningen til Luiz. Maitland-Niles er jo alene gjennom. Men elendig førstetouch og er ikke i nærheten av å få kontroll. Reprisen viser at det ser ut som offside.

Enorm mulighet på langpasningen til Luiz. Maitland-Niles er jo alene gjennom. Men elendig førstetouch og er ikke i nærheten av å få kontroll. Reprisen viser at det ser ut som offside.

Tre scoringer på ti minutter lever snart opp til at det har vært 4,8 mål i snitt på de ti foregående oppgjørende mellom klubbene.

Tre scoringer på ti minutter lever snart opp til at det har vært 4,8 mål i snitt på de ti foregående oppgjørende mellom klubbene.

Gjør det godt igjen der Robertson etter missen på 0-1 målet. Salah med flott vending. Ballen ut til Alexander-Arnold som sender inn i feltet. Går over Mané, men bak er Robertson der og sender ballen i mål.

Mål for Liverpool!

Xhaka trøbler det til for seg selv og laget midt på egen banehalvdel. Kunne blitt en dyrekjøpt erfaring.

Xhaka trøbler det til for seg selv og laget midt på egen banehalvdel. Kunne blitt en dyrekjøpt erfaring.

Litt skjelvent forsvarsspill hos begge lagene her. Så tradisjonen tro kan dette blir målrikt også denne gang mellom klubbene!

Litt skjelvent forsvarsspill hos begge lagene her. Så tradisjonen tro kan dette blir målrikt også denne gang mellom klubbene!

Mål for Liverpool!

Og der misser Liverpool noe helt grasalt. Arsenal får store rom fremover etter at hjemmelaget har hatt mange spillere oppe. Maitland-Niles sender ballen inn i feltet fra venstre. Og hva skjer? Robertson roter verre og sender ballen i en bue til Lacazette som plutselig står alene med Alisson setter ballen i nettmaskene bak Alisson.

Mål for Arsenal!

Dårlig utspill av Leno og vanskelig for Tierney å holde inne. Liverpool får innkastet høyt oppe i banen.

Dårlig utspill av Leno og vanskelig for Tierney å holde inne. Liverpool får innkastet høyt oppe i banen.

18′ DEL