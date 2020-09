Smadret brorens rekord med nytt fantomløp: Nå er Jakob Ingebrigtsen med i et eksklusivt selskap

Jakob Ingebrigtsen smadret Henrik Ingebrigtsens norgesrekord på 3000 meter med nesten ti sekunder da han ble nummer to på distansen torsdag kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Jakob Ingebrigtsen løp inn til nok en kjempetid. Foto: Petr David Josek / AP

Før torsdagens Diamond League-stevne drømte den yngste av Ingebrigtsen-brødrene om å slette europarekorden til Mohammed Mourhit på distansen. Den lyder på 7.26,62 og ble satt i 2000.

Det ville i så fall blitt 19-åringens tredje europeiske seniorrekord denne sesongen, to dager før fenomenet fra Sandnes fyller 20 år.

Han klarte det nesten. Ingebrigtsen ble tidenes tredje europeer til å løpe 3000 meter på under 7.30 da han løp inn til tiden 7.27.05. Med det slo han også norgesrekorden til storebror Henrik med nesten ti sekunder. Tiden er den niende beste på distansen i historien.

– Det var et veldig tungt løp, men det var veldig gøy å få konkurranse helt til målstreken. Det er ikke så ofte jeg får løpe 3000 meter, så da er det veldig gøy med en så god tid. Det er veldig nærmt europeisk rekord, men under den magiske 7.30-grensen. Jeg er veldig, veldig godt fornøyd, sier Ingebrigtsen i et intervju vist på NRK etter løpet i Roma.

– Eventyrlig nivå

19-åringen plasserte seg fra start på en 5.-plass. Da mannen foran ham så ut til å slite med tempoet, passerte Ingebrigtsen ham enkelt. Da feltet passerte 1000 meter, var de i rute til en tid på under 7.30.

At den regjerende europamesteren på både 1500 meter og 5000 meter ikke hadde løpt distansen i konkurranse på over tre år, var vanskelig å se. På den siste runden skrudde Ingebrigtsen opp farten ytterligere. Det holdt til slutt nesten til ny europeisk rekord.

– Jeg er imponert over hvordan han gjør løpet på de siste 600 meterne. Han merker at farten går litt ned, så da går han opp, korrigerer farten og starter det hele ut på de siste 500 meterne og gjør mye av slutt-tiden der, sa NRKs friidrettsekspert Rodal.

Jacob Kiplimo fra Uganda vant med tiden 7.26,64.

Brøt drømmegrense

I august ble Ingebrigtsen første nordmann under drømmegrensen 3.30 på 1500 meter da han satte ny europarekord med tiden 3.28,68 under det prestisjefulle Diamond League-stevnet i Monaco, en tid 19-åringen som selv omtalte som «helt syk» i etterkant av løpet.

Da han slettet europarekorden til Mo Farah, hadde Ingebrigtsen allerede fratatt en annen britisk toppløper en europarekord. I juni slettet han Steve Crams europarekord på 2000 meter (4.51,39) da han løp inn til tiden 4.50,01 under «Impossible Games» på Bislett.

Totalt står Ingebrigtsen med to seire og to annenplasser på fire konkurranser på 1500 meter denne sesongen. Den eneste som har slått ham, er regjerende verdensmester Timothy Cheruiyot, men Ingebrigtsen har aldri vært nærmere kenyaneren enn i år.

Da han torsdag kveld doblet favorittdistansen, var det med to mål for øye. Det ene var eldstebror Henrik Ingebrigtsens norgesrekord på 3000 meter på 7.36,85, satt under Bislett Games i fjor. Det andre var europarekorden på 7.26,62, satt av Mohammed Mourhit i 2000.

Han endte med å knuse den ene og var svært nær den andre.