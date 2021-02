Han startet med skiskyting etter en annonse i avisen. Fredag tok svensken et sensasjonelt VM-gull

Martin Ponsiluoma (25) tok et overraskende gull på VM-sprinten i Pokljuka. Hjemme i Östersund satt en rørt far og mimret tilbake til starten.

Martin Ponsiluoma med VM-gullet på skiskyttersprinten. Foto: MATIC KLANSEK / BILDBYRÅN

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

– Helt utrolig. Det var heftig. Oi, oi, oi.

Jyrki Ponsiluoma sliter med å finne ord for å beskrive hva han tenker om sønnens prestasjon i VM. Den tidligere langrennsløperen, som tok 8.-plass på tremila i OL i 1992, er fortsatt både rørt og oppspilt da Aftenposten ringer, en drøy time etter at sønnens VM-gull er et faktum.

– Jeg får takke Norge for at de skjøt litt dårlig på slutten der også. Sånn er det, sier han lattermildt.

Og da de norske løperne sviktet enten på standplass eller i sporet, var det en svensk 25-åring fra Östersund som vant sitt første seniorrenn i karrieren. Gullet var også det første indvidiuelle svenske VM-gullet for herrer siden 1958.

– Jeg kan ikke helt forstå det ennå. Det har ikke helt fått synke inn, sier Ponsiluoma til SVT etter å ha tatt svensk herreskiskytings første VM-gull på 63 år.

Fakta Martin Ponsiluoma Født: 8. september 1995 (25 år) Fra: Östersund, Sverige Tidligere meritter: Tre pallplasser i verdenscupen (To tredjeplasser og en annenplass). Aktuell: Tok VM-gull på sprintdistansen under Skiskytter-VM i Pokljuka. Les mer

Martin Ponsiluoma. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Avisannonsen som fikk ham til å begynne

Men hjemme i Östersund hadde pappa Jyrki og mor Elisabeth Göransson allerede startet feiringen med å åpne champagnen. Til Aftenposten forteller en rørt far at sønnens skiskytterstart mer eller mindre var tilfeldig.

Far Ponsiluoma tar oss med tilbake til høsten 2004. Sønnen var blitt 11 år og var en aktiv gutt. Jyrki la selv opp som langrennsløper da Martin ble født, men fortsatte som langrennstrener. Likevel var det andre idretter Martin drev med som barn.

– Han holdt på med fotball. Og litt judo, innebandy og faktisk tennis. Han prøvde litt forskjellig, forteller han.

Men denne høstdagen i 2004 leste Elisabeth Göransson annonsesidene i avisen. Der sto det at en forening søkte unge skiskyttere i Östersund. I 14 år hadde skiskytterklubben Tullus lagt mer eller mindre brakk, men nå hadde lokale ildsjeler vekket liv i den igjen.

– Elisabeth så den annonsen, og så dro de for å teste. Slik begynte han. En annonse altså. Så det var en ren tilfeldighet at han begynte med skiskyting, bare tilfeldig, sier far-Ponsiluoma.

De neste årene vokste skiskyttermiljøet i Östersund raskt, og i dag er Tullus landets største skiskytterklubb. Det tror faren ble avgjørende for at sønnen ble skiskytter.

– På skiskytingen fikk han mange gode kompiser å være med. Så har jeg vært nerdete på skitreningen også, så jeg har nok påvirket ham litt.

Pappa Jyrki Ponsiluoma var en god skiløper og tok blant annet åttendeplass i OL. Her under et verdenscuprenn i 1988. Foto: BILDBYRÅN / BILDBYRÅN

Fikk «peptalk» fra faren dagen før

At faren har betydd mye for gullgutten, var tydelig etter VM-sprinten. Til flere medier sendte Martin Ponsiluoma sine «takk» hjem til Östersund.

– Jeg hadde ikke stått her uten ham. Han betyr alt for meg, sier Martin Ponsiluoma til Expressen om sin fars betydning.

Kvelden før fikk den svenske gullvinneren en «peptalk» av sin far.

– Jeg sa at han må finne noe han skal tenke på når han skyter slik at det ikke blir for mange tanker. At han bare måtte gjøre jobben. Han vet at om han skyter bra, så er han på pallen. Han gjorde også sitt beste løp, så man kan ikke gjøre så mye mer, sier Jyrki Ponsiluoma.

Ponsiluoma og resten av det svenske laget kan juble over det første individuelle VM-gullet for herrer på 63 år. Foto: BORUT ZIVULOVIC /REUTERS

Fakta Resultater VM-sprinten for herrer 1. Martin Ponsiluoma 2. Simon Desthieux + 11,2 3. Emiliene Jaquelin + 12,9 4. Johannes Dale + 22,4 5. Johannes Thingnes Bø + 22,5 ... 7. Sturla Holm Lægreid + 25,7 8. Tarjei Bø + 28,2 Les mer

Ekspert usikker på norsk form

For de norske utøverne ble det en skuffende VM-sprint. På forhånd var alle fire norske utøvere spådd som gullkandidater. Alle fire hadde tidligere i sesongen også vunnet en verdenscupsprint.

I stedet ble det altså den første gangen denne sesongen at en sprintdistanse for herrer endte uten norsk seier. Og samtlige havnet også utenfor pallen.

– Det må være lov å si at man kan være litt skuffet. De går bra løp, men det mangler litt. Johannes Thingnes Bø er veldig bra i sporet. Johannes Dale holder samme farten som ham siste runden. Det er bra. De andre gjør også helt greie løp, men det holder ikke mål i dag, sa NRK-ekspert Liv Grete Skjelbreid etter løpet.

Johannes Dale ble beste nordmann med sin fjerdeplass. Dermed går han også ut som fjerdemann på jaktstarten søndag. Foto: Darko Bandic / AP

Skjelbreid mener at man helt tydelig kan se at de utenlandske konkurrentene har toppet formen inn mot VM.

– Tidlig i sesongen ser de at det er VM som teller. De legger vekk verdenscupen sammenlagt og satser på formtopping mot VM. Når de gjør det, så kommer de nærmere oss, mener Skjelbreid.

For det var ikke bare Ponsiluoma som viste at svenskene kan bli skumle resten av mesterskapet. Både sølv og bronsemedaljen gikk til franskmenn. At beste norske ble Johannes Dale på fjerdeplass, får Skjelbreid til å sette spørsmålstegn ved den norske VM-formen.

– Jeg tror det er mulig å gjøre det bedre. De er i god form, men de timet det ikke akkurat slik som vi skulle ønske, sa hun.

To beste løypetider

De norske utøvernes uttalelser etter løpet tydet derimot ikke på at de helt var enige med Skjelbreid. I ren løpstid hadde Johannes Thingnes Bø og Johannes Dale de beste tidene.

– Jeg tenker veldig positivt om det som skjer nå. Jeg klarer å gå gode sisterunder selv med en hard start. Jeg er i godt driv nå og må prøve å utnytte det til neste renn, sier Bø til NRK.

Søndag går han ut som femtemann på jaktstarten. 22,5 sekund bak Ponsiluoma.