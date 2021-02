Ble «mobbet» av Mourinho – nå hylles han under Solskjærs ledelse

Luke Shaw (25) har hatt en berg- og dalbane av en karriere i sin tid i Manchester United. Han fikk virkelig høre det under José Mourinho, men nå er det bedre tider for 25-åringen.

ROS: Ole Gunnar Solskjær legger ikke skjul på at han har vært svært fornøyd med Luke Shaws innsats denne sesongen. Her fra en kamp i desember 2019. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Backen imponerte stort da United tirsdag kveld feide Southampton av banen i en forrykende 9–0-seier på Old Trafford - og er nå en nøkkelspiller for Ole Gunnar Solskjær. Nordmannen valgte å hvile Shaw etter én omgang, og da sto 25-åringen igjen med to målgivende pasninger.

Men før Solskjær ble ansatt som sjef i Manchester United var det ikke like lyst for lysluggen. José Mourinho var flere ganger nådeløs med den tidligere Southampton-backen, og tok det gjerne ut i mediene.

Etter å nylig ha returnert fra en skade startet Luke Shaw som venstreback i en kamp mot Everton i 2017. Da var Mourinho svært aktiv på sidelinjen med både rop og gestikulering i retning Shaw.

– Han spilte rett foran meg, og jeg måtte ta alle valgene hans. Han er nødt til å endre fotballhjernen sin. Vi trenger det fysiske og det tekniske fra han, men han kan ikke fortsette å spille med hjernen min, sa en nådeløs Mourinho etter kampen.

Tidligere samme sesong fikk portugiseren spørsmål om hvorfor Shaw ikke spilte etter at Manchester United spilte uavgjort mot West Bromwich i ligaen.

– Måten han trener på, måten han engasjerer seg, hans fokus og ambisjoner, sa Mourinho da og la til at han ikke engang kunne sammenlignes med alternativene som Ashley Young, Daley Blind og Matteo Darmian.

Det gikk altså så langt at tidligere fysioterapeut i klubben, Matt Radcliffe, gikk ut i mediene og sa at han følte Shaw ble mobbet av Mourinho.

– Jeg er ikke sikker på hva Mourinho ønsker å oppnå med den gjentagende kritikken av Shaw i offentligheten. Noen vil se på det som mobbing av en ung fotballspiller, men Shaw vil ikke knekke. Jeg kjenner han godt, og sånne kommentarer vil bare drive han enda hardere til å kjempe seg tilbake på laget, sa Radcliffe til ESPN.

«LØP DER!»: José Mourinho har selv fortalt at han flere ganger var nødt til å «fjernstyre» Luke Shaw. Her fra da Manchester United møtte Southampton i 2017. Foto: ANDREW YATES / X03469

– Han har spilt virkelig bra. Vi har selvfølgelig Alex Telles som kan bekle rollen og løse den godt. Men med intensiteten, sprintene og all løping i høy hastighet så følte vi dette kunne være en god kamp for ham. Om han hadde fortsatt i andre omgang i samme tempo ville vi har risikert skade, forteller Solskjær etter seieren om venstrebacken, og valget for å ta ham av banen.

25-åringen har i år sett ut til å ha tatt ytterligere steg, og har denne sesongen tre målgivende pasninger på 16 kamper. De offensive bidragene langs venstresiden er også noe man har sett mer av denne sesongen enn tidligere.