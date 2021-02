På denne seierspallen er det forskjellsbehandling

På denne seierspallen har menn fått dobbelt så mye i premie som kvinner for de samme prestasjonene. Nå har kvinnene reagert. Og blitt hørt.

Alle på pallen er medaljevinnere, men de fikk ulik betaling for de samme plasseringen i en regatta i Frankrike i 2019. Foran f.v.: Toer Marion Mortefon, vinner Delphine Cousin og treer Oda Johanne Stokstad Brødholt. Bak f.v.: Antoine Albeau, Pierre Mortefon og Sebastian Kördel. Foto: John Carter/PWA

Mette Bugge journalist

Kort om saken

Kvinner og menn har fått ulik premiebonus i windsurfing.

To søstre fra Gran Canaria startet protesten.

Norsk seiler har støttet opp om likebehandling.

– På tide. Dette er et gjennombrudd for sporten vår. Nå er vi endelig hørt, sier Oda Johanne Stokstad Brødholt.

Hun synes det er topp at kvinner og menn skal få like mye i premiepenger for gode resultater i windsurfing. Det skal skje fra og med sesongen 2021. Verdenscupen har foreløpig ikke startet.

Den norske toppseileren som satser i OL-grenen freestyle windsurfing, tror det vil bety mye for anerkjennelsen. Dessuten er det flere som får et like økonomisk utbytte for å levere gode resultater.

31-åringen trener for tiden på Aruba på ubestemt tid sammen med det nederlandske landslaget i iQFoiling, som er den nye OL-grenen. Tomter-kvinnen satser mot OL i Paris i 2024, der denne grenen av brettsporten står på programmet for første gang.

Vannrett på brett. Oda Johanne Stokstad Brødholt elsker du hun holder på med. Foto: Fabrice Morand

Urettferdig

Gjennom åtte år som profesjonell har hun opplevd store forskjeller i utbetaling av premiepenger til menn og kvinner.

– Det har vært rart å stå på pallen og bli fotografert sammen med en mann, og vite at han tjener dobbelt så mye som deg. Selv om vi er færre jenter, bruker jeg like mye eller mer på trening, reising, innsats og risiko, sier Brødholt og føyer til:

– Jeg mener, med hånden på hjertet, at jeg bør tjene det samme som menn i premiepenger i like konkurranser.

Seileren har vært fast på pallen i freestyle windsurf verdenscupen hver eneste sesong de siste syv årene, og også pall plassering i slalåm racing, men har ikke kunne leve av premiepengene.

Derfor er jeg glad at jeg har norske sponsorer med gode verdier som har valgt å bli med på satsingen min.

Fakta Premier i windsurfing Den profesjonelle windsurferorganisasjonen (PWA) skal fra 2021-sesongen ha lik utbetaling for kvinner og menn for de samme prestasjonene. Det fikses ved å redusere antall plasseringer som gir utbetaling for menn. Mennene har tidligere fått en sum til de 20 eller 24 beste, avhengig av gren. Heretter blir det 16 som mottar penger. I kvinneklassen vil topp 8 få premiepenger når det er flere enn 12 deltagere, og topp 6 for 8–12 deltagere. Les mer

Sommer på Aruba. Der blir det mye trening. Oda Johanne Stokstad Brødholt dro fra Norge 16. januar og vet ikke når hun kommer hjem, Foto: Fabrice Morand

Ikke all verdens penger

Mennene har tidligere hatt en samlet premiesum på 35.000 euro til fordeling blant de beste på hver verdenscupregatta. Kvinnene har fordelt 15.000 euro. Det er ingen store summer, men kan bidra til at de aktive kan dra videre til neste konkurranse.

– Noen har sagt at nivået hos kvinnene, som ikke har vært helproffe, har vært for dårlig. Samtidig har det vært færre penger kvinnene kan bruke til å reise på treningssamlinger og konkurranser for å utvikle seg videre. Jeg har sett mange kvinnelige talenter som ikke har sett en mulighet til å utvikle sitt unike talent på grunn av at de ikke har fått økonomisk støtte, sier Brødholt.

Stor glede på Fuerteventura i 2019. Oda Johanne Stokstad Brødholt har tatt tredjeplass, vinner er Sarah-Quita Offringa, toer Maaike Huvermann. Foto: Jon Carter/PWA

Den beste nyheten

Derfor ble hun ekstra glad for den ferske meldingen om at den profesjonelle organisasjonen i windsurfing (PWA), heretter gjennomfører lik premiering uansett kjønn i sin verdenscup.

Det er tvillingsøstrene og verdensmesterne Iballa og Daida Moreno som har gått i bresjen. Søstrene har arrangert verdenscup på hjemstedet Gran Canaria siden 2018 og har alltid gitt like muligheter for kvinner og menn på det området.

Nå ville ikke PWA være noe dårligere.

«Heretter skal vi respektere alle talentene og den profesjonaliseringen som også foregår på kvinnesiden», står det i meldingen fra organisasjonen.

Oda Johanne Stokstad Brødholt er utenlands mesteparten av året, men har fått med seg at skihopperen Maren Lundby er blant dem som har kjempet for likestilling i idretten. Sammen med friidrettsutøver Amalie Iuel og bryteren Grace Bullen, fronter de en likestillingskamp med sterke sponsorer i ryggen.

– Jeg må gjøre som de frontfigurene. Hvis jeg ikke bruker stemmen min, vil det ikke hjelpe neste generasjon. Jeg kan ikke bare bry meg om min egen karriere, kommenterer hun.