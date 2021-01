Åsen har bestemt seg – takket nei til Tromsø

Gjermund Åsen blir ikke TIL-spiller. Han går i stedet trolig til en konkurrent.

Gjermund Åsen i RBK-drakt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Rune Robertsen

Det får iTromsø opplyst tirsdag morgen.

Åsen skal i lang tid ha vært ønsket på lån fra RBK, men etter det iTromsø vet skal TIL ha fått beskjed om at det ikke skjer denne gangen.

Det gjenstår å se om TIL vil gi opp, eller om de vil gi det et nytt forsøk på å overtale 29-åringen fra Trondheim til å komme nordover.

Dermed ligger det an til at Åsen går til en annen norsk klubb. Både Brann og LSK har vært aktuelle.

Gjenforenes med Lehne Olsen?

Hvis det blir Lillestrøm vil han bli gjenforent med Thomas Lehne Olsen, som han spilte sammen med i TIL tidligere. De har også vist interesse for Pål André Helland.

Åsen spilte i TIL i perioden mellom 2015 og 2018. Han ble foran 2019-sesongen solgt til RBK for en sum på rundt fire millioner kroner etter at Molde og Brann også la inn bud på spilleren.

I RBK var han mye inn og ut av laget, og fikk lite spilletid etter at Åge Hareide ble trener i høst. Med to år igjen av kontrakten var det dermed snakk om et utlån fra RBK ut 2021-sesongen.

Etter opprykket fra 1.-divisjon forrige sesong var tanken fra TIL-hold at Åsen skulle få en sentral rolle i comebacksesongen i Eliteserien. Etter at det i høst ble kjent at Åsen var tilgjengelig på markedet har TIL lenge vurdert, og gjorde mer konkrete fremstøt tidligere i januar.

Men både for TIL og LSK stoppet forhandlingene med RBK opp da sistnevnte krevde at låneklubbene skulle betale full lønn.

Må jakte andre kandidater

At Åsen er å anse som tapt betyr at TIL må jobbe videre for å forsterke laget før sesongstart. Denne nyheten kommer også noen dager etter at TIL hadde takket nei til Morten Gamst Pedersen. En duo som spilte sammen i tre sesonger på Alfheim.

TIL skal etter planen hente inn minst to eller tre spillere til før de reiser til Haugesund i starten av april for å spille første seriekamp.