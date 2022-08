Vikings nye Berisha-erstatter: – Jeg legger ikke noe press på meg selv

Omsider er Vikings erstatter for Veton Berisha på plass. Sander Svendsen (25) er klar over presset og forventningene som venter, men er ikke redd for å plukke opp hansken etter den tidligere kapteinen og toppscoreren.

