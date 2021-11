Studio A: Usikkerhet rundt flere Viking-spillere, slik bygget de vinnerkulturen og desperate Mjøndalen neste

Hør en ny utgave av Studio A her nå.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Var Vikings tap for Sarpsborg et varsel om en kollaps i medaljestriden eller slår laget knallhardt tilbake når et desperat Mjøndalen-lag er motstander søndag?

Hvordan bygget Viking vinnerkulturen?

Og hva skjer med årets Viking-stall inn mot neste sesong? Vi tar diskusjonen og går gjennom de spillerne vi mener det er usikkerhet rundt.

I tillegg kan du vinne billetter til lokaloppgjøret mot Haugesund som spilles på SR-Bank Arena lørdag 20. november.

Du kan lytte og abonnere på podkasten i Itunes, Spotify og ellers der du finner podkaster.

Eller hør episoden her nå: