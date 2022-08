Røn sikret AaFK Fortuna-seier på overtid

Innbytter Guro Hammer Røn scoret det avgjørende målet for AaFK Fortuna i 5-4-seieren over Klepp på Color Line stadion i 1. divisjon, Grunnserien i fotball for kvinner søndag. AaFK Fortuna har fem seirer på sine seks siste kamper.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden