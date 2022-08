Gjert Ingebrigtsen vurderer trenerrolle for større proffsatsing

Gjert Ingebrigtsen røper tanker om å bli trener for en større gruppe profesjonelle mellom- og langdistanseløpere med base hjemme i Sandnes.

TILBAKE: Gjert Ingebrigtsen fikk ikke trenerakkreditering til VM forrige måned. Til EM neste uke har han fått det som personlig trener for Narve Gilje Nordås. Bildet er fra VM i Doha for tre år siden.

– Jeg har startet sonderinger mot enkelte utøvere, sier han til VG.

Gjert Ingebrigtsen avsluttet sitt nær livslange engasjement som trener for sønnene Henrik (31), Filip (29) og OL- og VM-gullvinner Jakob (21) for åtte måneder siden. Han er imidlertid fortsatt trener for VM-deltaker og EM-klare Narve Gilje Nordås (23), Per Svela (30) og unggutten Benjamin Storm Rettore (18).

Nå vurderer han mulighetene for å utvide trenervirksomheten til å gjelde flere mellom - og langdistanseløpere.

– Det må være en homogen gruppe, som går sammen treningsmessig og personlig. Det kan ikke være et hobbymiljø. Det må være en profesjonalisert elitesatsing. Den kan ikke kan være tilknyttet en klubb. Da vil det oppstå for mange motstridende interesser, forklarer han.

– Gevinst

Gjert Ingebrigtsen sier at «dette» er noe som har ligget i kortene siden i fjor høst. Han mener det er viktig å sentralisere ressursene, det vil si samle individuelle utøvere i større enheter for felles nytte av støttefunksjoner - i stedet for at en og en utøver har hvert sitt eget opplegg.

– Det ligger en gevinst i å sentralisere ressursene. I Norge har det gjerne vært et en til en-forhold mellom utøver og trener. Det blir mye styr. I resten av verden har det i større grad vært mer konsentrert. Det er etter den modellen Olympiatoppen jobber, sier han.

Han mener også at det i norsk friidrett har vært en tendens til at mellom- og langdistanseløpere «nesten» har nådd verdenstoppen, for så å «forsvinne» før de faktisk kommer dit. Gjert Ingebrigtsen, som blant annet trente Henrik Ingebrigtsen til EM-gull i 2012, Filip til EM-gull i 2016 og VM-bronse 2017, og Jakob til OL-gull for ett år siden, tror større miljøer med samme ambisjonsnivå kan bøte på det.

Prøveprosjekt

Gjert Ingebrigtsen ser for seg et prøveprosjekt frem mot OL i Paris 2024, ledet av ham som trener.

– For å løfte flere opp på et bra internasjonalt nivå, sier han.

På spørsmål om han har luftet dette for Jakob, Henrik og Filip, svarer han nei, han har ikke snakket med dem om det «nå».

– Men tidligere, da det dreide seg om å få Narve (Gilje Nordås) inn for (å matche) Jakob og Filip, og Per (Svela) inn for Henrik, sier han.

De tre sønnene har siden begynnelsen av året vært sine egne trenere, med Henrik Ingebrigtsen som en slags koordinator - og Henrik som altmuligmann for Jakob i oppkjøringen til VM og under mesterskapet i Eugene forrige måned.

Skal til EM

Gjert Ingebrigtsen understreker at det ikke er kommet til konkrete samtaler om dette, med for eksempel friidrettsforbundet - som overfor VG opplyser det samme - og potensielle sponsorer. Han vil vente med det til etter friidretts-EM i München 15.-21. august. Til det mesterskapet er han som en av ni trenere, i motsetning til VM, akkreditert som «personlig trener». Ytterligere 12 trenere er akkreditert som «team officials». Det vil si at de har ansvar for flere utøvere (over 40 totalt).

– Alle er en del av det norske laget. Men vi har et begrenset antall trenere (12) i troppen. Vi må betale ekstra for de personlige trenerne (9), men de har samme adgang til banen (stadion), treningsarenaen, transport og hotell med mat, forteller Erlend Slokvik.

– Personlige trenere skal kun følge opp egen utøver, tilføyer han.

Gjert Ingebrigtsen er personlig trener for Narve Gilje Nordås, som skal løpe 5000 meter mot Jakob Ingebrigtsen og er satt opp som reserve på 10.000 meter. Filip og Henrik Ingebrigtsen er ikke kvalifisert for EM. Sist nevnte skal imidlertid etter alt å dømme ha samme funksjon for Jakob som under VM.