Landslaget lokker med Haaland fra start

Erling Braut Haaland spiller fra start mot Armenia tirsdag om han føler seg like pigg som han gjorde søndag, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.

Brede Hangeland vikarierte for Ståle Solbakken på søndagens pressekonferanse og lokket med Erling Braut Haaland fra start i tirsdagens hjemmekamp mot 92.-rangerte Armenia.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stefan Strandberg er tilbake i landslagstroppen etter skade.

Han møtte til pressekonferanse før treningen i Lillestrøm da landslagssjef Ståle Solbakken bevilget seg en fridag fra mediene.

– Jeg har fått lov at Ståle å si at hvis Erling føler seg pigg så starter han. Vi vil jo at folk skal komme tirsdag, og Erling er pigg i dag, sa han.

– Han så god ut på bordtennis i går og sterk i gymmen. Han har som de andre hatt en fin samling og spilte en god kamp fredag. Stemningen i troppen er fortreffelig.

Noen endringer blir det i laget, men ikke veldig mange.

Nyland fikk fri

– Det blir et lag som ligner nok til at vi får se noen av de samme tingene og at vi får kontinuitet, sa Hangeland.

En endring blir det iallfall på keeperplassen. Ørjan Nyland har forlatt troppen.

– Ørjan har fått permisjon fordi hans bedre halvdel skal føde, og han reiste i dag, sa Hangeland.

Det betyr at André Hansen sannsynligvis vokter målet på Ullevaal tirsdag. Jacob Karlstrøm er tredje keeper i troppen.

Strandberg tilbake

Dessuten kan publikum få se Stefan Strandberg igjen. Solbakken har gjort det klart at Strandberg er hans førstevalg på stopperplass, men Italia-proffen har vært ute med skade i lang tid.

– Han kommer inn i kamptroppen. Han har trent bra, er frisk og ganske rask. Vi takker klubben hans, Salernitana. Det har vært god dialog med dem, Sa Hangeland.

Kampen mot Armenia blir siste test før de fire nasjonsligakampene i juni.

– Vi skal ikke lure oss selv og si at det er en superviktig kamp, men alle landskamper er høydepunkter i en fotballkarriere og viktige i seg selv. Vi synes vi er i ferd med å bygge noe her, sa Hangeland.