Verstappen tok igjen Leclerc i intens duell

Red Bulls Max Verstappen fikk revansje mot Ferraris Charles Leclerc i Formel1-løpet i Saudi-Arabia. Ferraris Carlos Sainz ble nummer tre.

TIL TOPPS: Max Verstappen vant sesongens andre Formel1-løp og feiret med teamet i Midtøsten.

– Bra gjort av Max, sier Charles Leclerc over lagradioen, og sier Ferrari mangler litt på topphastigheten.

– Det var et veldig tøft, men bra løp. Vi kjempet hardt i front, sier Verstappen i et intervju vist på VSport1.

De to 24-åringene knivet lenge om seieren under åpningsløpet sist helg også, da det endte med Leclerc-seier og at Verstappen måtte bryte.

– Det er skuffende å miste seieren så sent i løpet, sier Leclerc.

Søndag lå Ferrari-fører Charles Leclerc i tet store deler av løpet etter å ha kjørt seg opp fra posisjon to. Red Bulls Max Verstappen kom seg så vidt forbi ni runder før målgang, men Leclerc tok tilbake lederposisjonen i neste runde.

Verstappen kjørte seg opp på siden like etterpå, men da valgte han å ikke kjøre forbi og låste istedenfor hjulene for å holde seg bak Leclerc, som innbydde til at Verstappen skulle kjøre forbi.

– Det er absurd at de begge nesten gikk i stopp, sier BBC-kommentator Jack Nicholls.

ANDREMANN: Ferraris Charles Leclerc var i tet store deler av løpet. Her i samtale med vinner Max Verstappen etter løpet.

Med fire runder igjen tok Verstappen over ledelsen på nytt, og Leclerc måtte på nytt jage. Men han fant aldri en åpning og Verstappen holdt unna.

– Alle løp burde vært som dette, men jeg er selvfølgelig skuffet. Jeg pushet helt til grensen, sier Leclerc.

– For et løp. Jeg elsker å se at folk kan kjempe tilbake, sier Sky Sports-ekspert Jenson Button.

Ferraris Carlos Sainz var fornøyd med tredjeplassen og rytmen han hadde i bilen.

– Red Bull var superraske de siste ti rundene. De fløy og satte press på oss, sier Sainz.

Lewis Hamilton hadde en uvanlig svak kvalifisering og startet som nummer 14. Han kjørte seg opp til 10. plass.

Fire løpere måtte bryte underveis: Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi og Fernando Alonso.

Resultater i Saudi-Arabia:

1) Max Verstappen, Red Bull

2) Charles Leclerc, Ferrari

3) Carlos Sainz, Ferrari

4) Sergio Perez, Red Bull

5) George Russell, Mercedes

6) Esteban Ocon, Alpine

7) Lando Norris, McLaren

8) Pierre Gasly, AlphaTauri

9) Kevin Magnussen, Haas

10) Lewis Hamilton, Mercedes

Sammenlagt etter to løp:

1) Charles Leclerc, Ferrari - 45 poeng

2) Carlos Sainz, Ferrari - 33 poeng

3) Max Verstappen, Red Bull - 25 poeng

4) George Russell, Mercedes - 22 poeng

5) Lewis Hamilton, Mercedes - 16 poeng

PS! Mick Schumacher krasjet på lørdagens kvalifisering, og deltok ikke i søndagens løp. Yuki Tsunoda måtte bryte før start på grunn av biltrøbbel.