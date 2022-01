Nå kan du se mørkeblå gulljubel fra 1991 på Aftenbladet.no

Viking tok seriegull i 1991, og har ikke klart det siden. I en ny serie møter vi de mørkeblå legendene som tok seriegullet for 30 år siden.

1991-sesongen er siste gang Viking har tatt seriegull. Benny Lennartssons gutter ledet serien fra start til slutt, og ble mestere før de to siste rundene var spilt.

I vinter har serien på åtte episoder gått på TV Vest, og nå på nyåret får også Aftenblad-abonnentene glede av gjensynet med heltene fra 1991.

– Vi har fått veldig god respons på serien, sier initiativtaker og programleder Rune Ikdal.

Aftenbladet.no viser første episode torsdag 27. januar fra 18.00, og deretter kommer det ny episode hver søndag og onsdag klokken 18.

Sammen med TV Vest har han laget en serie om underet i Stavanger i 1991 og hvordan spillerne selv opplevde sesongen.

– Det største øyeblikket for meg som tiåring var da Aftenbladet inviterte barna i gata til å komme til Aftenbladet for å møte og få autografer av Viking-spillerne, forteller Ikdal.

Som guttunge laget han selv et album med minner og signerte spillerkort, denne er sentral i fortellingen om vikingheltene.

Aftenbladet og TV Vest har inngått et samarbeid om distribusjon av serien, slik at enda flere kan oppleve høydepunktene fra 1991.

– Dette er sterke minner for mange i regionen, vi er stolte av å kunne tilby abonnentene våre denne utrolig fine serien, sier digitalredaktør Elin Stueland.

Høydepunktene står i når vi hører blant Lars Gaute Bø, Egil Østenstad, Roger Nilsen og Benny Lennartsson gjenfortelle fra glansårene.

– Det har vært gøy å bli kjent med alle spillerne fra denne tiden, jeg har fått et helt annet forhold til Viking og historien til laget, sier Brann-patriot og daglig leder i TV Vest, Ørjan Hennes som er glad for at flere skal få oppleve serien de har laget for regionen.

Disse spillerne var på banen for Viking den sesongen seriegullet ble sikret: Lars Gaute Bø, Ulf Karlsen, Ingve Bøe, Roger Nilsen, Erik Pedersen, Trond Egil Soltvedt, Børre Meinseth, Gaute Johannessen, Gunnar Aase, Alf Kåre Tveit, Mike McCabe, Egil Østenstad, Kenneth Storvik, Egil Fjetland, Atle Håland, Stian Larsen, Kent Christiansen, Øivind Mellemstrand og Morten Myhre.

Etter at Viking gikk til topps i 1991, tok for øvrig Rosenborg 13 seriegull på rad.