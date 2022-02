OL-femmila kortes ned: – Aldri vært med på lignende

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) For første gang i OL-historien strykes den tradisjonelle femmila fra programmet. Nå skal Johannes Høsflot Klæbo & co. gå tre mil.

VÆRKAOS: Herrenes femmil blir tremil på grunn av kulde og vind.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

«Som følge av sterk vind og påfølgende ekstreme forhold, vil den planlagte femmila kortes ned til tre mil. Avgjørelsen er tatt med hensyn til utøvernes sikkerhet, for å korte ned tiden de eksponeres for ekstremforholdene», heter det i en pressemelding fra Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det har ikke skjedd før i OL-historien siden femmil kom på programmet i 1924.

I tillegg er starten utsatt fra 07.00 til 08.00 norsk tid. Følg rennet her.

Det var 16 minusgrader klokken 13.40 lokal tid (6.40 norsk tid). Det blåser noen heftige vindkast i blant, og det føles ifølge en vær-app lokalt som 21 minusgrader. Tidligere i formiddag var temperaturen enda lavere.

– Jeg har aldri vært med på lignende. Sånn kulde, vind og høyde… Det er noe nytt, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG og legger til:

– Vi var opptatt av å få en avgjørelse. Det tok litt tid. Men løperne gjør det de kan for å være klare nå. Og selv om løpet er forkortet, blir dette et langdistanseløp.

Det er verken russerne eller svenskene veldig fornøyde med.

– Vi er ikke fornøyde med avgjørelsen. Jeg har snakket med mange trenere og de fleste mener at det hadde vært bedre å vente til i morgen. Da er det meldt mildere vær og mindre vind, sier den russiske landslagstreneren Markus Cramer til Discovery og legger til:

– Alle vil ha 50 km og ikke 30. Dette var et hovedmål for oss.

KALDT: Det er ikke drømmeforhold for langrenn i Kina i dag.

– Det kom litt sent. Noen av utøverne var i gang med å varme opp. Jeg synes det kom for sent, sier Anders Byström, sveriges landslagssjef.

– Løpernes sikkerhet er det viktigste, men det er kjedelig for de som gledet seg til femmil. Men avgjørelsen er rett med tanke på at det blåser så mye og er kaldt. Det blir en annen type konkurranse nå, sier Byström.

Han legger til at dette kan være en fordel spurtsterke Klæbo.

Det har vært et varslet problem. Kvinnenes fellesstart i skiskyting skulle egentlig også gått lørdag, men ble tidlig flyttet til fredag på grunn av værmeldingen.

At juryen nå har bestemt seg for å korte ned femmila, får briten Andrew Musgrave til å reagere:

– FIS har nettopp forkortet 50 km i OL til 28 km fordi det er litt kaldt og blåser. Jeg ser ikke hvordan det vil gjøre det varmere eller mindre vindfullt. For en j**** vits! skriver briten på Twitter.

Norsk-iren Thomas Maloney Westgård slenger seg på og skriver «det ikke er så ulikt fra de skotske fjellene».

Cramer er av en annen oppfatning.

– I enkelte deler av løypen er det ikke mulig å gå.

Tidligere lørdag ble lagkonkurransen i alpint avlyst på grunn av vind.