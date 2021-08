Slik beskrev de skandalenatten: Samlet inn mobilene før drikking og sex på Stadion

Brann-spillerne skulle bare ut og ha en hyggelig middag, men det endte i en fylleskandale på deres egen hjemmearena.

Brann-spillerne var på utestedet «No Stress» før de fortsatte festen på Brann Stadion.

Mads Bøyum

Øystein Vik Journalist i BT

Brann Stadion: Et sted mellom klokken 00.30 og 01.00 natt til tirsdag ankom tolv Brann-spillere Stadion. Til stede på det som skulle utarte til en fyllefest, var også fire kvinner tidlig i 20-årene.

Ingen av dem var ansatt i klubben eller innlemmet i Brann-lagets strengt avgrensede kohort. Brann-spillerne har under pandemien vært under et strengt smittevernregime for å unngå smitte i laget.

De involverte spillerne skal ha gitt Brann-ledelsen detaljerte forklaringer om hva som faktisk skjedde på Stadion mellom klokken 01.00 og 05.00 denne natten. Opplysningene vil i dagene fremover bli vurdert av ledelsen når de skal avgjøre om hendelsen skal få konsekvenser for spillerne.

På Brann Stadion er det kameraovervåking. BT får opplyst at en del av spillerne ga uttrykk for bekymring over å bli fanget opp av kameraene, mens andre skal ha brydd seg mindre om å bli fanget på film.

Likevel: Noe av det første som skal ha skjedd etter ankomst Brann Stadion, var at mobiltelefonene ble samlet inn fra samtlige festdeltakere.

Lettkledd løping

Selve festen foregikk i underetasjen på Stadion. Noen spillere skal overfor Brann-ledelsen ha innrømmet å ha hatt seksuell omgang med sine kvinnelige gjester – blant annet i tilknytning til garderobefasilitetene på Stadion.

Det skal i tillegg til alkohol også ha blitt nytt sigaretter. Brann-ledelsen ble også informert om at det i løpet av natten ble gjennomført løping i lettkledd klesdrakt på Stadion-matten, får BT opplyst.

Da festen nærmet seg slutten, hadde flere av de tolv spillerne for lengst takket for seg og reist hjem. Først i grålysningen, rundt klokken 05.00 var fotballspillernes festligheter over.

Da var også lokalene på Stadion grundig ryddet og rengjort.

Festen endte på Brann Stadion natt til tirsdag, men begynte lenge før.

Kraftig reaksjon internt

Brann har selv bekreftet at tolv spillere var involvert da festen på Stadion startet.

Først neste kveld fikk Brann-ledelsen høre om hva som hadde foregått.

Arbeidet med å få oversikt over hendelsene natten før, ble umiddelbart iverksatt. Daglig leder Vibeke Johannesen, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og trener Eirik Horneland har alle reagert kraftig overfor spillergruppen.

Det var spillerne selv som hadde tatt initiativ til å samles den aktuelle kvelden. Det startet med en middag på restauranten Boccone, noen titalls meter fra Den blå steinen.

Her deltok hele Brann-laget. 25 personer var til stede. Noen av spillerne klarte seg med brus eller alkoholfritt øl til maten. De som drakk, skal ha fått servert fire-fem alkoholenheter hver.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og daglig leder Vibeke Johannesen er sentrale i Branns håndtering av saken.

Øl, cocktail og én shot hver

– Vi serverte øl og cocktail og så hadde de vel én shot hver. Men det var ikke noe rølp, forteller Katie Baskeyfield, daglig leder ved Boccone.

Nesten frem til stengetid ved midnatt, gikk det sosiale laget for seg her.

Da restauranten stenge, bestemte en del av spillerne seg for å gå videre og fortsette kvelden. Neste stopp ble baren No Stress i Hollendergaten. Rundt halvparten av spillerne skal ha blitt med hit.

Brann-gjengen skal ha fått disponere et eget område på utestedet for å ivareta smittevernet. Likevel, når en stor gruppe så kjente personer sitter på det som er et intimt utested, blir det synlig.

– Det var selvsagt mange gjester som kjente dem igjen, men spillerne taklet dette på en meget fin måte, forteller Simon Theodor Selvik, bartender og partner på No Stress.

Da de forlot baren, merket Selvik seg at mange av dem ikke hadde drukket opp, noe som er uvanlig.

Verken middagen eller besøket på utestedet var klarert med Brann, men dette var ikke alle spillerne klar over. Flere av dem som var med, skal overfor egen arbeidsgiver ha formidlet at de trodde samlingen var godkjent av klubben.

Brann-trener Eirik Horneland setter merkelappen «ukultur» på festen.

Dilemma

Så eskalerte festen da sentrumskjernen var forlatt og Stadion inntatt uten tillatelse.

Nå diskuteres det hvilke følger festingen kan få for de involverte spillerne.

For Brann er det et dilemma at det gjelder så mange.

– Det er såpass mange som har vært med på dette at det er en komplisert sak for oss, sier trener Eirik Horneland.

– Er det en ukultur i Brann?

– Denne hendelsen er en ukultur. Intensjonene for å bygge en sterkere gruppe og gå ut å spise sammen, forstår jeg veldig godt. Så er det formen og veien det tok som er et problem, sier Horneland.