Brynes nye trener: «Jeg vil ikke se 40 pasninger side­veis. Folk skal ikke sovne på tri­bunene»

Ukjent for mange og overraskende for de fleste. Før Aftenbladet kom med nyheten i september, ante bare en håndfull at Kevin Knappen ville bli den neste treneren for Bryne FK.

Kevin Knappen har klare tanker om hvordan han som trener kan utvikle og gjøre Bryne til et bedre fotballag.

Hedmarkingen har tatt over etter Jan Halvor Halvorsen, kontrakten gjelder for tre år, ut 2024.

Kroppsøvingslæreren med erfaring som trener fra Elverum, Brumunddal, HamKam og Hødd lot seg friste til Bryne og Jæren selv om ulsteinvikingene prøvde å overtale ham til å bli på Sunnmøre.

Så hvorfor valgte han Bryne, hva vil og kan han utrette ?

Her får du blant annet vite hva Knappen tenker om:

Forskjellen på Bryne anno 2022 og Bryne anno 2021.

Spillemåte og formasjon.

Søvndyssende sideveisfotball.

Krav til spillerne.

Enkeltspillere som ikke innordner seg.

Foryngelse.

Profesjonalisering og formiddagstrening.

1. divisjon med et kobbel topplag.

Ole Kevin Knappen Fra Løten i Hedmark (Innlandet). Født 9. april 1977. Gift, tre barn. Utdannet kroppsøvingslærer. Ykre: Fotballtrener. Spillerkarriere fra blant annet Løten, HamKam, Elverum, Ullern og Nybergsund-Trysil. Trenerkarriere: Elverum (2010–2014), Brummundal (2015–2016), HamKam (2016–2018), Hødd (2020–2021).

– Da forespørselen kom, kjente jeg umiddelbart at dette ville være en fin mulighet til å jobbe i en klubb med tradisjoner, med trykk på tribunene, flotte supportere og stor interesse fra omgivelsene, sier 44-årige Knappen under et lunsjintervju med Aftenbladet.

– Jeg trivdes i Hødd, oppnådde gode resultater (tapte kvalifisering for opprykk til 1. div.), men mulighetene er større i Bryne. Her kan vi bygge videre på arbeidet som er gjort og ta laget enda nærmere de beste i divisjonen, forklarer hedmarkingen som ble kåret til årets unge trener i 2012.

Ledet Elverum til 1. divisjon

Den gangen ledet han Elverum med velkjente Kent Håvard Eriksen fra nivå fire til nivå to, fra 3. divisjon til 1. divisjon, på tre sesonger. Samtidig jobbet han fulltid som kroppsøvingslærer i videregående skole.

Etter sju serieomganger i 2016 overtok han treneransvaret for et haltende HamKam, fortsatt med full jobb ved siden av. Med Knappen snudde HamKam og kom på 2. plass i 2. divisjon.

Året etter fikk han endelig utøve trenerjobben på heltid. HamKam rykket opp til 1. divisjon, blant annet etter imponerende 21 seiere på 26 kamper. I 2018 blant annet med Viking, Mjøndalen og Aalesund i 1. divisjon, endte Kamma på en sterk 9. plass.

Likevel skilte partene lag, og HamKam strevde igjen helt til Kjetil Rekdal kom inn.

Med smilet på lur.

Stramt organisert

Det er historie. Nå er spørsmålet hva Kevin Knappen og hans regime kan utføre på Jæren.

– Hva kan fansen vente å få se av Bryne med deg som trener?

– Et fremoverlent lag som kan forsvare seg når vi må, svarer han kjapt.

– De skal oppleve at det skjer noe på stadion, vi skal i boksen til motstanderen så raskt og så ofte som mulig.

– Jeg vil ikke se 40 pasninger sideveis. Folk skal ikke sovne på tribunene, lover han.

Folk skal ikke sovne på stadion

– Vi skal stå høyt, vi vi skal skape ubalanse hos motstanderen. Vi bruker ballen i mange trekk bare når vi må bryte ned et forsvar, forklarere Knappen og tilføyer at det må skje med hele laget.

– De som har sett mine lag i andre klubber, vet at de er stramt organiserte, vi bygger ikke på enkeltspillere.

– Hva tenker du om formasjon?

– Vi skal beherske flere oppstillinger, gjerne i en og samme kamp.

– I utgangspunktet spiller vi med fire bak, så kan det gjerne bli tre, men ikke før fireren er skikkelig innlært. Du må kunne fireren før du eventuelt går til 3–4–3 i kamp, understreker treneren som ikke på noen måte låser seg til 4–3–3 slik Bryne-spillerne har terpet de tre siste sesongene.

Kevin Knappen inviterer hele Bryne-byen til trening og kamp.

– Tåler ikke jåling

– Aggressivitet og kontring har kjennetegnet Bryne. Hva tenker du om det?

– Vi skal bygge videre, være gode på det Bryne var gode på, for eksempel dødballer. Men vi skal stå høyere i banen, vi skal forsvare rommet foran oss, vi skal ikke falle av uten at vi må.

– Hvordan gjennomfører du treningsuken?

- I sesongen blir det normalt restitusjon etter kamp, deretter en dag jeg kaller investering, det vil si kondisjonstrening med ball. Inn mot neste kamp blir det jobbing med defensiv og offensiv struktur. Vi øver mot etablert forsvar, og vi øver på omstilling.

Knappen forteller at han gir spillerne visse friheter.

– Defensivt er det ingen diskusjon. Det skal aldri være tvil om hvordan vi forsvarer oss.

– Offensivt, derimot, har spillerne større mulighet til påvirke spillemåten.

– Hvilke krav stiller du til spillerne - på og utenfor banen?

– De er Bryne-spillere 24/7. De skal være gode ambassadører for vår klubb på Jæren. De skal være i en viss fysisk form, og jeg tåler ingen jåling om de er på et treningssenter eller på fellestrening.

Knappen: – Noen sier jeg har en tøff lederstil, men jeg er rettferdig.

Tøff lederstil

– Noen sier jeg har en tøff lederstil, men jeg er rettferdig. Det handler om å stille krav, og det å stille krav er for meg omsorg. Noe jeg også gjør til barna mine, hvis ikke er jeg ingen god pappa. Når man noen ganger er direkte og hard, er det viktig at dette veies opp med omtanke eller kjærlighet, om du vil. Alle må bidra, det finnes ikke rom for unnasluntring, understreker Knappen.

Noen sier jeg har en tøff lederstil, men jeg er rettferdig.

– Jeg har valgt å sende bort kapteiner og toppscorere tidligere, alt for å gjøre laget bedre. Jeg prioriterer de spillerne som prioriterer laget.

– Jeg er tøff og rettferdig. Konkret og tydelig. Jeg gir tillit med en gang, er der for spillerne. Hvis de ikke vil gjøre jobben, får det konsekvenser. Jeg har moderert meg med årene, men utøver nødvendig lederskap.

– Bryne var i sin tid en foregangsklubb i Norge. I dag står man med et slitent anlegg, en VIP-tribune som vitner om tidligere storhet, og er en av ytterst få klubber i de to øverste divisjonene som ikke trener på dagtid. Hvordan påvirker dette hverdagen?

– Vi må profesjonalisere, vi må dit at vi har en kjernetid mellom klokken 09.00 og 14.00.

– For de unge som går på skole, er det greit, og vi har ikke så mange som jobber. Jeg tror vi kan komme dit i løpet av året.

Fakta Brynes treningskamper 29/1 Bryne - Vard Haugesund 5/2 Viking FK - Bryne 12/2 Bryne - Mandalskameratene 19/2 Start - Bryne 4/3 Bryne - Øygarden 11/3 Kamp under opphold i Marbella 27/3 Bryne - Jerv Les mer

– Alt det andre kan jeg ikke bry meg om. Anlegget er sjarmerende, som hos en gammel engelsk klubb. Det noe eget når du kommer til stadion og blir møtt med «Et liv, en klubb», sier hedmarkingen med et smil.

– Grasmatta er til vår fordel. Det skal vi utnytte. Det eneste minuset med at vi ikke har kunstgras, er at vi skulle hatt mer banekapasitet.

– Fire mye brukte spillere er borte (Kristoffer Hay, Sandnes Ulf, Daniel Seland Karlsbakk, Viking, Meinhard Egilsson Olsen, Mjøndalen og Thierry Dabove). Hva med troppen du disponerer?

– Vi har hentet en dyktig, erfaren Obos-stopper (Christian Røer, Kongsvinger) og en spennende, hurtig kantspiller (Jørgen Voilås, Notodden). Vi vil ha to midtbanespillere til samt én som kan ta flere roller, deriblant venstre back der vi bare én i dag (Pål Aamodt).

– Klubben har også hentet en 17-årig angriper fra Rosenborg, Ingmar Austberg, en utviklingsspiller. Det er viktig. Vi vil slippe til noen av våre egne juniorer og se etter talenter i nærmiljøet. Vi må forynge, utvikle og selge om vi skal klare å drive fornuftig og bærekraftig. Vi vil ta steg som lag selv, men er avhengig av spillersalg i framtiden.

Hedmarkingen ser spent fram mot treningskampene og naturligvis til alvoret starter i april.

– Joacim Holtan og Andreas Dybevik er attraktive for andre, begge har ett år igjen av kontrakten. Blir de i Bryne?

– Du kan aldri være trygg, men de er spillere vi vil forlenge med og selge på sikt.

- Dere går til en sesong med usedvanlig attraktive motstandere, deriblant Brann, Stabæk og Mjøndalen fra Eliteserien. Hvordan vurderer du ligaen?

– Det blir en interessant serie med tre lag ned fra eliteserien. De vil selvsagt kjempe i toppen. Samtidig som at det kreves og forventes store ting i Start, Fredrikstad og Sogndal.

– Hvor plasserer du Bryne i dette selskapet?

– Håper vi kan utfordre og gjøre det vanskelig for mange, og at vi er hyggelig nær sjetteplass til slutt.

– Vi skal bli vonde å møte, frykter ingen, men har respekt for alle, sier Kevin Knappen som gleder seg veldig og har et stort ønske:

– En normal sesong med publikum på stadion. Dessuten ønsker jeg alle velkommen til treningene våre, vi har ingen hemmeligheter, har stor takhøyde for ytringer og vil være så nær fansen som mulig.