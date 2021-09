– De minnene har brent seg fast. Det var noe som traff meg

Et knapt tiår etter at hun ga seg som toppløper, er Kristin Mürer Stemland tilbake i skisporten. Denne gangen som en av VM-sjefene.

Kristin Mürer Stemland er en av seks ledere i VM-selskapet. Hun håper erfaringen fra toppidretten og næringslivet kommer godt med i sin nye jobb: – Jeg har jo levd to liv. Her sammen med dattera Ingrid (2,5 år).

RANHEIM: – Jeg håper dere tåler litt rot. Det er litt kaos her nå.

Kristin Mürer Stemland møter Adresseavisen hjemme hos henne og samboeren på Ranheim, få timer etter at det ble klart at hun har fått jobben hun søkte på: Sjef for strategi og forretningsutvikling i VM-selskapet.

Hun har nettopp hentet sin to og et halvt år gamle datter Ingrid i barnehagen.

– I dag tok det 40 minutter å gå hjem. Det er utrolig hvor mye som kan skje på veien, selv om det er bare noen hundre meter å gå, sier den tidligere landslagsløperen og ler.

Stemland står midt i middagslaginga. I dag er det kyllinggryte som står på menyen. Foran TV-skjermen sitter Ingrid og ser på en «Baby Shark»-musikkvideo.

– Kan du gå bort og hjelpe til litt med maten, Ingrid? Så får vi sitte i sofaen?

Toåringen gliser og tusler bort til kjøkkenet.

– Når hun er våken, er det Ingrid som styrer showet her. Ellers går det i jobb. Jeg har et lederansvar, så det blir en del arbeidstimer. Det går i ett.

Løper til jobb hver dag

Men selv om dagene er hektiske, klarer den gamle skiløperen å holde formen ved like.

– Jeg løper til og fra jobb hver dag. Det blir noen løpeturer i helgene også.

– Enn ski?

– Mest løping. Det er mest effektivt.



Men i årene fremover blir det mer skifokus for 40-åringen.

– Jeg har jo levd to liv. Et liv som toppidrettsutøver, og et liv i næringslivet. Nå håper jeg begge de erfaringene kan brukes til noe ordentlig spennende.

– Hva blir din rolle i ski-VM?

– Jeg vet ikke helt ennå. Først må jeg få god nok innsikt og undersøke hvilke muligheter som finnes. Men det vil i stor grad handle om å være med på å utvikle nye gode digitale løsninger og konsepter, slik at interessen og engasjementet for VM øker.

Stemland husker både hvor hun sto og heiet og hvor hun var under premieutdelingen i 1997: – De minnene jeg har fra 1997 har brent seg fast.

– Den følelsen vi må jakte etter

Stemland var selv til stede under VM i 1997.

– Jeg husker faktisk akkurat hvor jeg sto og heiet.

Minnene er mange og gode, forteller hun. Men hva som er et optimalt mesterskap i 2025, syns den nyansatte sjefen det er vanskelig å svare på.

– Jeg husker også på hvor jeg sto under premieutdelinga. De minnene jeg har fra 1997 har brent seg fast. Det var noe som traff meg. Jeg tror det er den følelsen vi må jakte etter. Akkurat hva det innebærer, vet jeg ikke. Men ambisjonene våre er høye, og det er viktig. Vi skal lage tidenes folkefest. Det er litt skummelt å tenke på, men også motiverende.

Fakta Kristin Mürer Stemland Alder: 40 Bosted: Ranheim Sivilstatus: Samboer Barn: Mor til Ingrid på 2,5 år Nåværende jobb: Leder for produkt- og kundetilbud i Sparebank1 SMN Privatmarked. Idrettsbakgrunn: Var på det norske langrennslandslaget i flere år. Tok NM-gull på 30-kilometeren i Savalen i 2004. Deltok i både VM og OL. La opp som skiløper i 2012. Utdanning: Sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Aktuell: Sjef for strategi og forretningsutvikling i VM-selskapet (Ski-VM i Trondheim 2025) Les mer

Etter at hun ga seg som toppløper, har hun ikke hatt mye kontakt med landslagsmiljøet. Men det har hun tenkt å gjøre noe med nå.

– Jeg har vært travelt opptatt med mitt og dem med sitt. Men vi var jo som en familie da jeg var en del av miljøet. Det blir kjempegøy å ta opp kontakten med dem igjen. Jeg er nødt til å gjøre det for å få den nødvendige innsikten. Vi skal finne løsninger som treffer alle, også utøverne.

Kristin Mürer Stemland var en del av en gyllen trøndersk skigenerasjon. Sør-Trøndelag vant stafetten suverent i junior-NM i 1999. Her er Stemland (fra venstre) sammen med Katy-Olga Grøtte, Laila Selbæk og Marit Bjørgen.

– Må få tilbake det engasjementet

For mange er Stemland aller mest kjent som landslagsløper i skisporet. Hun konkurrerte for Norge både i VM og OL og i en rekke verdenscuprenn på 2000-tallet. Hun har ett individuelt NM-gull og flere sølv- og bronsemedaljer.

– Det er mye fra den tida jeg tar med meg inn i VM-jobben. Vi hadde et stort og godt skimiljø i Trøndelag i den tida. Det grodde frem nye talenter fra mange steder. Nå ser vi at utviklinga er negativ i norsk skisport. Jeg håper vi kan være med på å snu den. Vi må få tilbake det engasjementet og den store interessen vi så på 90-tallet. Det handler nok i stor grad om å ufarliggjøre og tilgjengeliggjøre idretten.

Det er 41 måneder til det braker løs i Granåsen. Fra 1. desember starter jobben for Stemland.

Stemland konkurrerte i OL i Torino i 2006. Her etter å ha fullført sin stafettetappe. Norge ble nummer fem.

I tillegg til Stemland, skal Ingvil Snøfugl (kommunikasjon og samfunnskontakt), Patrik Jemteborn (arrangement og bærekraft), Arne Øvereng (økonomi) og Haakon Jensen (marked og merkevare) være en del av VM-sjef Berit Svendsens lederteam.

Fakta VM-ledelsen VM-sjef: Berit Svendsen Økonomisjef: Arne Øvereng Kommunikasjon og samfunnskontakt: Ingvil Snøfugl Sjef for arrangement og bærekraft: Patrik Jemteborn Sjef for strategi og forretningsutvikling: Kristin Mürer Stemland Sjef for marked og merkevare: Haakon Jensen VM-sjef Svendsen får en årslønn på 1,65 millioner kroner. Les mer

– Kanskje ikke det folk forventet

40-åringen sier en viktig årsak til at hun takket ja til jobben, var ansettelsen av VM-sjefen. Selv om det er blitt stilt spørsmål rundt at Svendsen ikke er trønder, blir en pendlende leder med bostedsadresse i Oslo og mangler på erfaring og kjennskap til det trønderske idrettsmiljøet, sier Stemland at det var en av de avgjørende faktorene for hennes valg.

– Det er et kjempespennende valg av VM-sjef. Det var kanskje ikke det folk flest forventet, men hun har en spennende bakgrunn. Når vi skal være med på å utvikle noe i og rundt teknologihovedstaden Trondheim, tror jeg Svendsen har en riktig type profil. Vi skal få til noe mer enn kun de to ukene konkurransene pågår. Da trenger vi slike typer som henne, sier hun.

Fakta VM-styret Det er VM-styret som har ansatt VM-sjefene. Styret består av disse: Styreleder Bård Benum (partner og direktør i teknologiselskapet VitalThings AS)

Ingvild Bretten Berg (generalsekretær i Norges Skiforbund)

Håvard Belbo (daglig leder T-lab)

Gunhild Dugstad (partner i advokatfirmaet Wiersholm)

Christine Spiten (gründer og seniorrådgiver i WWF)

Tove Nedreberg (administrerende direktør i Adresseavisen)

Siri Darell (seniorrådgiver i HVAC Rambøll og leder i Sør-Trøndelag skikrets) Ski-VM Trondheim 2025 AS eies 60 % av Norges Skiforbund, 30 % av Sør-Trøndelag Skikrets og 10 % av Trondheim kommune. Styreleder Benum får 100 000,- i årlig honorar. De øvrige styremedlemmene får 25 000,- per år for jobben de gjør. Les mer

40-åringen er glad for at VM-styret gikk for Berit Svendsen som toppsjef: – Det var kanskje ikke det folk flest forventet, men hun har en spennende bakgrunn.

Allerede har hun rukket å få en hel del gratulasjoner, selv om det kun har gått noen timer siden Adresseavisen publiserte nyheten om de fem VM-ansettelsene.

– Jeg har holdt det for meg selv en stund nå. Faktisk hørte jeg hvem som hadde fått de andre jobbene omtrent samtidig som alle andre.

På kjøkkenet kan man høre toåringen prate om stort og smått, samtidig brer middagslukta seg ut i stua.

Nå er det klart for et kyllingmåltid på Ranheim for den nyansatte sjefen og hennes lille familie.