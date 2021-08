Tungt nederlag for Nærbø

Rosseland knuste Nærbø 7-0 i 4. divisjon i fotball lørdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Peter Aarrestad Time sendte Rosseland foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og Kristen Reime scoret og doblet ledelsen for Rosseland etter bare ti minutter. Ni minutter senere la Geir Dahle Høyland på til 3-0 for Rosseland, og Reime satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Rosseland. Etter halvspilt kamp sto det 4-0 til Rosseland.

Sikret seieren

Seks minutter etter hvilen økte Rosseland ved Dahle Høyland, og Reime fikk sitt hattrick ni minutter senere. Seks minutter før slutt fullførte Dahle Høyland sitt hattrick. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 7-0.

Rosseland topper serien

Nærbø har ikke tatt ett eneste poeng i år.

Nærbøs Erlend Kvia fikk gult kort.

Etter lørdagens kamp ligger Rosseland på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Nærbø er på ellevteplass med null poeng.

3. september er det ny kamp for Rosseland. Da møter de Frøyland. Nærbø skal måle krefter med Vardeneset 10. september.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.