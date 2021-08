Randaberg 2 vant etter hattrick på hjemmebane

Anført av Tarald Uppstad seiret Randaberg 2 9-2 over Vardeneset 2 i G13 2. divisjon.

Randaberg 2 fikk en drømmestart på kampen da Uppstad sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og en av lagets angrepsspillere scoret og doblet ledelsen for Randaberg 2 etter 17 minutter. Theo Thorsheim Strøm la på til 3-0 for Randaberg 2 fem minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 3-0 til Randaberg 2.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Vardeneset 2 satte inn 1-3 fem minutter ut i andreomgangen. En av Randaberg 2s spillere økte ledelsen da han satte inn 4-1 rett etterpå, og Randaberg 2s Uppstad scoret på straffe etter 45 minutters spill. To minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Da det var spilt ett kvarter av andre omgang, reduserte Vardeneset 2 til 2-6. Oskar Grov økte til 7-2 for Randaberg 2 like etterpå, og Randaberg 2-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før slutt. Minuttet før full tid la Jens Rafoss på til 9-2 for hjemmelaget. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 9-2.

Slik spilles neste runde

Det var sesongens første seier for Randaberg 2.

Randaberg 2s Noah Vervik Bø fikk se det gule kortet.

På tre kamper har Randaberg 2 tre poeng, og Vardeneset 2 står med null poeng.

6. september skal Randaberg 2 møte Stavanger 2, mens Vardeneset 2 møter Våganes.

