Ingri Kristine Bjorland Fuglestad med målshow

Ingri Kristine Bjorland Fuglestad scoret fem ganger og hjalp Nærbø til 19-0-seier over Ålgård i J13 2. divisjon mandag. Det var Nærbøs tredje strake seier.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nærbø fikk en kjempestart på kampen da Linnea Håland sendte laget sitt i føringen allerede etter fem minutter, og nummer 15 doblet ledelsen for Nærbø da hun satte inn 2-0 tre minutter senere. Nærbø økte ledelsen da Fuglestad satte ballen i nettet etter tolv minutters spill. Dermed var stillingen 3-0, og Klara Bech Birkeland la på til 4-0 for hjemmelaget etter 25 minutter. En angrepsspiller økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 5-0 rett etterpå, og Fuglestad scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-0 etter 27 minutters spill. Håland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for hjemmelaget tre minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 7-0 til Nærbø.

Målshow i andre omgang

Ti minutter ut i andreomgangen økte vertene ved spiller nummer 16, og avstanden mellom lagene økte da spiller nummer 15 satte inn 9-0 for samme lag like etterpå. Da det var spilt ett kvarter av andre omgang, la Sine Jørgensen Anzjøn på til 10-0 for vertene, og ni minutter senere fullførte Fuglestad sitt hattrick. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 61 minutter, og nummer 16 satte ballen i nettet og økte ledelsen til 13-0 for hjemmelaget. En av angrepsspillerne til Nærbø økte ledelsen da hun satte inn 14-0 rett etterpå, og en av Nærbøs angrepsspillere sikret seg hattrick da hun ordnet 15-0 fire minutter før slutt. Avstanden mellom lagene økte daNærbøs nummer åtte satte inn 16-0 to minutter senere, og vertene rykket ytterligere i fra da Fuglestad økte ledelsen ett minutt før slutt. Nærbøs spiller nummer 15 gjorde hattrick ett minutt før full tid, og nummer 15 økte til 19-0 for Nærbø like etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 19-0.

Nærbø serieleder

Nærbø har ni poeng og Ålgård null poeng etter mandagens runde.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nærbø møter Eiger 6. september, mens Ålgård spiller neste kamp mot Ganddal.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.