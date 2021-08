Mål-lykke for Thomas Mundheim Strand

Anført av Thomas Mundheim Strand vant Vardeneset 4 7-1 over Forus og Gausel 3 i G16 3. divisjon torsdag.

Leotrim Rushiti sendte Vardeneset 4 i føringen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, men seks minutter senere utlignet Forus og Gausel 3.

Vardeneset 4 var suverene i andre omgang

Thomas Mundheim Strand sørget for at Vardeneset 4 tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 53 minutter, og Tinus Tønnessen scoret 3-1-målet for Vardeneset 4 fem minutter senere. Vardeneset 4 rykket ytterligere i fra da Rushiti økte ledelsen etter 63 minutters spill, og Markus Skretting Bru satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Vardeneset 4 rett etterpå. Thomas Mundheim Strand satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter før slutt, og fem minutter senere fullførte Vardeneset 4-angriperen sitt hattrick. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resulttavla 7-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var Forus og Gausel 3s første tap denne sesongen.

Etter torsdagens kamp er Vardeneset 4 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Forus og Gausel 3 ligger på sjetteplass med tre poeng.

Vardeneset 4 spiller neste kamp mot Bogafjell 2 2. september, mens Forus og Gausel 3 møter Sandved 2 9er dagen etter.

