Bekreftet: Christian Eriksen klar for Manchester United

Den danske playmakeren Christian Eriksen (30) er klar for Manchester United. Det bekrefter klubben på Twitter fredag ettermiddag. Eriksen blir Erik Ten Hags andre signering som United-manager.

KLAR FOR UNITED: Eriksen er nå offisielt en rød djevel.

Eirik Heggdal Evensen, VG

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Manchester United er en spesiell klubb, og jeg kan ikke vente med å komme i gang. Jeg har hatt privilegiet av å spille på Old Trafford mange ganger, men å gjøre det i den røde United-drakten kommer til å bli en fantastisk følelse, uttaler Eriksen på klubbens hjemmesider.

Dansken har lenge vært koblet til United, etter at kontrakten hans med Brentford gikk ut i juni.

Nå er det altså offisielt: Eriksen er klar for Manchester United.

United betaler ikke en eneste krone i overgangssum, ettersom Eriksen kommer som bosmanspiller. Han har skrevet under på en treårskontrakt med klubben.

Eriksen blir altså den andre signeringen med Erik ten Hag i sjefsstolen. Forrige uke ble den nederlandske venstrebacken Tyrel Malacia (22) klar for klubben, etter at han ble hentet fra Feyenoord.

– Christian har vært en av de beste offensive midtbanespillerne i Europa gjennom karrieren hans. Det er ingen overraskelse at han har hatt mange alternativer denne sommeren, så vi er utrolig glade for at han ble overbevist om at det er riktig klubb for han, sier John Murough, Uniteds fotballdirektør.

Eriksen har i likhet med trener Ten Hag en fortid i Ajax. Midtbanespilleren spilte for de røde og hvite i perioden 2010 til 2013. Dansken utdyper at Ten Hags arbeid i nettopp den nederlandske klubben har imponert han.

– Det er tydelig at han er en fantastisk trener. Etter å ha snakket med han og lært mer om hvordan han ønsker at laget skal spille, er jeg enda mer spent på fremtiden. Jeg har fortsatt store ambisjoner, og det er fortsatt mye jeg kan oppnå. Dette er det perfekte stedet å fortsette min reise, fortsetter Eriksen.

Hjertestans og pacemaker

Dansken kollapset på banen med hjertestans under fotball-EM i fjor sommer. Eriksen har fått operert inn en pacemaker og det var lenge usikkert om 30-åringen kunne fortsette karrieren.

Kontrakten med hans daværende klubb Inter ble terminert etter hjertestansen, da det ikke er tillatt for spillere å spille med pacemaker i Italia.

FALT OM: Eriksen falt om med hjertestans i kampen mot Finland i fjorårets EM.

I Premier League er reglementet annerledes, og en hjertespesialist må gi godkjennelse for at Eriksen skal få spille. Han signerte en halvårskontrakt med Brentford i januar, som første klubb etter hjertestansen.

Eriksen spilte i Premier League for Tottenham mellom 2013 og 2020, i tillegg til hans halve sesong i Brentford. For «The Bees» endte dansken med ett mål og fire målgivende på 11 kamper.

Den danske playmakeren står med imponerende 115 landskamper og 38 scoringer for Danmark. I Premier League står Eriksen med 237 kamper, 52 mål og 71 målgivende så langt.