Haaland stråler foran monstermåned

BARCELONA (VG) Erling Braut Haaland (22) er i praktslag idet Manchester City har tatt fatt på et ekstremt kampprogram. Timingen kunne ikke vært bedre.

I SPANIA: Erling Braut Haaland nyter solen i utkanten av Barcelona.

Søndag scoret Haaland i seksmålsdramaet mot Newcastle. Etterpå dro jærbuen og lagkameratene med Citys privatfly direkte til Girona - en times kjøring fra Barcelona hvor de spiller på Camp Nou onsdag kveld til inntekt for ALS-pasienter.

De siste dagene har Haaland brukt til å først restituere og deretter bygge ytterligere på formen i 29 spanske varmegrader. Oppholdet er den siste muligheten til å samle laget i en kort periode før matcher i Premier League, Champions League og de engelske cupene kommer hver tredje dag.

Inkludert oppgjøret mot Newcastle spiller Manchester City ni kamper på 28 dager. Med tett avstand venter Barcelona (b), Crystal Palace (h), Nottingham Forrest (h), Aston Villa (b), en Champions League-motstander som blir trukket torsdag, Tottenham (h), nok en Champions League-match og deretter Wolverhampton (b) på Molineux Stadium før solen senker seg over West Midlands lørdag 17. september.

PÅ TRENING: Haaland og portugisiske Ruben Dias tøyer i solen i Spania.

Etter å brukt juli til å få orden på kroppen, virker Haalands 195 centimeter svære maskineri til å fyre på alle sylindre. På St. James’ Park friskmeldte Pep Guardiola nordmannen for tidligere plager og takket legene for en fantastisk jobb. I oppgjøret mot Newcastle viste Haaland frem en enorm fysikk, et strøkent touch og smidighet.

For Manchester City er tidspunktet perfekt. Vanligvis har den regjerende Premier League-mesteren brukt sesongens første måneder til å spille seg i den absolutte toppformen, ifølge Guardiola. Spanjolen har bemerket at situasjonen ikke vil være lik i år, i og med at VM i Qatar avvikles i november og desember.

Derfor opplever Guardiola at det er, om mulig, enda viktigere å få en god start, noe Haaland har bidratt til med tre scoringer på ligaens tre første matcher. Med syv av ni mulige poeng har de lyseblå denne uken funnet seg til rette i Spania med visshet om at bare Martin Ødegaards (23) Arsenal har gjort det bedre. Også på toppscorerlisten er Haaland i rute. Med tre nettkjenninger har kun Leeds-angriperen Rodrigo Moreno (31) flere med sine fire.

Avspark mellom Manchester City og Barcelona på Camp Nou er klokken 21.30 onsdag kveld.