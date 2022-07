Sandnes Ulf snuser på opprykk etter sterk periode

Han kom inn for Steffen Landro for et drøyt år siden med et håp om å ta Sandnes Ulf tilbake til øverste nivå, hvor klubben ikke har vært siden 2014. Denne sesongen ser de lyseblå ut til å mene alvor i opprykkskampen.

