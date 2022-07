56 års ventetid er over - England tok EM-tittelen

(England-Tyskland 2–1, etter ekstraomganger) Innbytter Chloe Kelly (24) pirket ballen i mål, dro av seg drakten og feiret EM-gull mot Tyskland.

56 år og én dag etter at Vest-Tyskland ble slått i VM-finalen for menn i 1966, tok England sin neste store internasjonale tittel.

Chloe Kelly - til daglig i Manchester City - ble den store helten på Wembley da hun satte inn 2–1 i andre ekstraomgang.

Det ble avsindige jubelscener både på banen og tribunen. «It’s coming home» ljomet. Denne sangen ble laget til herre-EM i 1996. 26 år senere kom endelig det engelske gullet.

Og dernest handlet det om løvinnens egen seierssang «Sweet Caroline».

Manchester United-stjernen Ella Toone (22) ble byttet inn i 2. omgang og ga England ledelsen 1–0, men Lina Magull (27, Bayern München) utlignet for Tyskland slik at det ble ekstraomganger.

Tyskland spilte for sitt niende EM-gull - i løpet av totalt 13 EM som har blitt arrangert - men tyskerne fikk en skikkelig kalddusj allerede under oppvarmingen da det ble klart at den store stjernen Alexandra Popp (31) ikke kunne spille.

Et selvmål av målvakten Merle Frohms (27) var på forhånd Tysklands eneste baklengsmål i mesterskapet.

Gary Lineker oppdaterte sin signatur-uttalelse etter kampen:

Ingen av lagene hadde de helt store sjansene før tyskerne hadde en kanonade mot keeper Mary Earps etter 25 minutter. Hennes trippelredning holdt England inne i kampen. Mot slutten av 1. omgang hadde Ellen White et hardt skudd rett over. Den muligheten burde hun ha utnyttet bedre.

– Det er nervøst og avventende, oppsummerer NRK-ekspert Carl-Erik Torp i pausen.

– Det er to lag som tar hverandre ut, sier hans kollega Elise Thorsnes.

På SVT mener dommerikonet Jonas Eriksson at Tyskland ble snytt for straffespark i trippelsjansen. Han var klar på at ballen hadde truffet Leah Williamsons hånd. Men VAR undersøkte situasjonen og sa nei.

FARLIG: Tysklands store trippelsjanse i 1. omgang. På SVT mente dommerikonet Jonas Eriksson at Tyskland ble snytt for straffe her, fordi ballen traff hånden til Leah Williamson. VAR sjekket situasjonen og sa nei.

Tabea Wassmuth erstattet Julie Brand allerede i pause, og hun kom tidlig alene med målvakt Earps - men utnyttet ikke sjansen godt nok. Gjestene åpnet best i 2. omgang, men gang etter var Earps sikkert ute og fanget ballen. Lina Magull fikk en god mulighet, men hun tuppet ballen utenfor.

England hadde altså en dårlig start på 2. omgang, og tidlig kom et dobbeltbytte da både Fran Kirby og Ellen White var ferdigspilt. Inn kom Alessia Russo og Ella Toone.

Toone hadde ikke vært på banen mer enn drøyt fem minutter før hun ble spilt vakkert igjennom av Keira Walsh. Alene med med målvakten beholdt hun roen og lobbet over Merle Frohms til 1–0.

– Den kaldeste fisken i hele England, fastslår NRK-ekspert om Toones avslutning.

Englands ledermål kom etter at Tyskland hadde styrt 2. omgang fram til da. Keeper Frohms kom på halvdistanse og var sjanseløs.

STOR SJANSE: Tyskland hadde en trippelsjanse i 1. omgang - men Englands keeper Mary Earps klarte å holde buret rent de første 45 minuttene.

Lina Magull holdt på å utligne bare minutter etter 1–0, men skuddet hennes traff stolpen - og Earps ordnet opp med returen.

Men Magull ga ikke opp. Etter 78 minutter styrte hun ballen opp i nettaket etter en genial pasning fra Taba Wassmuth. 1–1!

Samme Magull ble faktisk byttet ut før ekstraomgangene. Trolig hadde hun løpt seg fullstendig tom.

Sara Wiegman (52) ledet hjemlandet Nederland til gull i siste EM, i 2017. EM-finalen søndag var hennes 20. kamp som engelsk landslagstrener - og hun sto uten nederlag på de 19 første. Og den 20. kampen endte med gull.

Ella Toone får et kyss fra Rachel Daly etter å ha scoret 1–0 for England. Til høyre Georgia Stanway.

Det var utsolgt på Englands nasjonalarena Wembley - 87.192 tilskuere. Det var enorm stemning både der, på Trafalgar Square og andre steder i London der det var storskjerm.

Alexandra Popp kjempet med tårene da det ble klart at hun ikke kunne spille finalen. Hun var den store helten mot Frankrike i semifinalen - der hun scoret to ganger. Nok en nedtur for Popp, som var skadet under EM både i 2013 og 2017.

Lagene hadde på forhånd spilt mot hverandre 27 ganger - og Tyskland hadde vunnet 21, England bare to ganger.

Prins William var på plass på tribunen. Det samme var den tyske kansleren Olaf Scholz og Liz Truss, som ligger an til å bli Storbritannias neste statsminister.

