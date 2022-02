Fosnæs sikret norsk seier på blandet stafett i U23-VM

En fantastisk norsk dag på Lygna ble kronet med stafettgull i U23-VM da Kristin Austgulen Fosnæs rykket fra Frankrikes ankerkvinne.

Norges lag jubler over gullet på miksstafetten i U23-VM på Lygna søndag.

Russland tok bronsen. Få timer før hadde Maria Hartz Melling og Johannes Lønnestad Flaaten sikret norsk gull på kvinnenes og herrenes sprint.

– Jeg følte meg pigg i dag og fikk vist fram det jeg ikke fikk ut i går. Det var veldig gøy. Jeg koste meg, sa Fosnæs til NTB etter gulløpet.

Det er satt et dystert stempel på norsk kvinnelangrenn og nivået bak Therese Johaug i mediene den siste tiden. Fosnæs mener dagens stafettgull slår tilbake mot kritikken.

– Alle leverer vanvittige gode etapper og jeg får best tenkelig utgangspunkt. Det er virkelig en laginnsats. Det er veldig deilig å slå litt tilbake på all kritikken rekrutteringen langrenn får i mediene den siste tiden, sier hun.

Måtte slippe

Mari Folkvord, Håvard Moseby, Andreas Fjorden Ree og Kristin Austgulen Fosnæs utgjorde Norges lag på stafetten.

Folkvord gjorde en god førsteetappe for Norge, men måtte slippe til teten på den siste kilometeren. Tyskland vekslet først, tett fulgt av Frankrike og Sveits. Håvard Moseby gikk ut på sin etappe 15,6 sekunder bak.

Rask Moseby

Moseby var lynrask i løypa og allerede etter 1,5 kilometer var forspranget spist opp. Russland så derimot ut til å slite med tempoet til nordmannen. Inn mot 2. veksling var det kun Frankrike som klarte å holde følge med Norge. Sveits vekslet som nummer tre, hele 24,3 sekunder bak.

Andreas Fjorden Ree gikk en god etappe og sendte Fosnæs ut sammen med Frankrike. Der sikret hun seieren.

Kilometeren før mål ble det for tungt for den franske ankerkvinnen. Dermed kunne Fosnæs kontrollere inn gullet. Veronika Stepanova gikk en monsteretappe og sørget for russisk bronse.