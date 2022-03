Nærbø henter svensk spiller

Gustav Karl Håkan Bergendahl har signert med Nærbø fra sesongen 2022/23.

Gustav Karl Håkan Bergendahl ser frem til å oppleve en ny del av Norge.

– Jeg fikk et veldig bra inntrykk av klubben fra mine samtaler med Rune(Haugseng) og jeg har bare hørt gode ord om klubben når jeg har snakket med spillere og trenere, sier Bergendahl til Nærbø IL sitt nettsted.

Svensken, som spiller for Tønsberg Nøtterøy ut sesongen, har signert en treårskontrakt med Nærbø. Klubben har tenkt at Bergendahl skal tiltre en strekrolle i laget, til tross for at han spiller venstre bakspiller i sin nåværende klubb.

24-åringen er hovedsakelig hentet til Jæren grunnet forsvarsspillet hans. Den fremtidige Nærbø-spilleren ligger på en tredjeplass på bestrafnings-statistikken i Rema 1000-ligaen så langt i år, og er den som har fått flest tominuttere.

– Min største styrke er forsvarsspillet, men jeg har mye å bidra med fremover også, sier håndballspilleren som gleder seg til å spille i Nye Loen.

– Dette er en spennende mann med fysiske forutsetninger som vi har lett etter lenge. Han er en høy og hurtig person som vi tror kan utfylle spillestilen vi har, og jeg tror han kommer til å blomstre nå når han får sjansen til å vise hva han står for, sier trener Rune Haugseng om den nye signeringen.

Treneren synes det blir bra å få inn en forsvarsspiller som Bergendahl i forsvarstreeren deres. Det er også mye av grunnen til at svensken er tiltenkt en strekrolle.

Bergendahl er også kjent for å være broren til svenske landslagsspiller, Oscar Bergendahl.