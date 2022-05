Vil hjelpe kvinner til Formel 1: - Bakgrunn og kjønn er irrelevant

Red Bull-sjef Christian Horner (48) mener kjønn er irrelevant i motorsport. Selv ser han gjerne for seg å være teamsjef for en kvinnelig fører i Red Bull.

Red Bull-sjef Christian Horner. Her sammen med tidligere fotballspiller David Beckham under Miami Grand Prix tidligere i mai.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi vil ha de beste førerne. Bakgrunn og kjønn er irrelevant. Er talentet stort nok, vil veien til Formel 1 være åpen, sier Horner i et intervju gjengitt av nettstedet racingnews365.

Over 900 førere har deltatt i Formel 1 siden starten for 73 år siden, men bare to av disse har vært kvinner. Det skjedde ved Maria Teresa de Filippis i 1958 og Lella Lombardi i 1975 og 1976.

Nå kjører kvinner i en egen Formel W-serie, hvor blant andre norske-svenske Ayla Ågen kjørte i 2021.

– Jeg har faktisk blitt veldig positivt overrasket over hvor imøtekommende Formel 1-sirkuset har vært. Det gjelder fansen også. Folk er tydelig nysgjerrige på oss. Dette er definitivt et steg i riktig retning for sporten, og en sjanse vi må gripe, sa Ågren i et intervju med VG i fjor sommer.

Horner er stor fan av serien og måten det nå jobbes for å gjøre formel-drømmen mer tilgjengelig for kvinner.

– Jeg synes det er et strålende initiativ. Den er fortsatt i utvikling, men den vokser. Jeg håper serien gjør at flere jenter starter med motorsport. Det er på grasrotnivå det må skje først, sier Red Bull-sjefen.

KJØRTE I W-SERIEN: Norsk-svenske Ayla Ågren under fjorårets sesong.

Horner tror den relativt ferske satsingen vil være med på gjøre veien kortere til Formel 2 og Formel 3, som historisk sett har vært dominert av menn, mye lettere. Derfor mener han også det er avgjørende at gokarting, som er det de fleste formel-førere kommer fra, ikke skiller på kjønn.

– Det vil alltid være en debatt om jenter og gutter skal konkurrere mot hverandre, men jeg synes ikke det skal være grenser og barrierer rundt dette i motorsport, sier han videre.

Briten forteller at Red Bull jobber kategorisk med rekrutteringen av jenter, og at han håper de kan ha en kvinnelig fører i stallen i fremtiden.

– Vi har sponset og bidratt økonomisk inn mot kvinnesatsing tidligere, og vil fortsette å gjøre det i fremtiden. Det handler bare om å hjelpe frem de riktige talentene.

Noen av kvinnene i Formel W har allerede sikret seg roller i Formel 1. Jamie Chardwick, som vant både i 2020 og i 2021 er signert av Williams og er en del av deres akademi. Jessica Hawkins jobber som ambassadør for Aston Martin.