Sandnes Ulf med vinnermål på overtid: - En deilig måte å vinne denne kampen på

Kaptein Jostein Ekeland og de andre Sandnes Ulf-spillerne reiste seg etter tre strake tap og gikk seirende ut av borteoppgjøret mot Skeid.

Espen Hammer Berger raget høyest på et hjørnespark på overtid og sørget for tre viktige poeng for Sandnes Ulf. Dermed snudde laget en negativ trend fra de siste kampene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden