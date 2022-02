Svekket Oilers måtte grave dypt for sin tiende strake seier

Ser man på tabellen skal Ringerike Panthers - Stavanger Oilers være grei borteseier, men det var langt i fra tilfellet på Hønefoss denne kvelden. Et svekket Oilers måtte virkelig kjempe for å ta med seg alle poengene.

Rignerike trykte til hele veien og ga Oilers meget god kamp om poengene. Til slutt ble imidlertid alle tre med hjem til Stavanger.

Christoffer Hjalmarsson

Ringerike - Oilers: 1–3

HØNEFOSS: Grunnet sykdom og skader var det et redusert Oilers som stilte til kamp, og man hadde blant annet kun fem backer med seg. Det så det ut til at Ringerike ville utnytte for de kom ut med stort tempo. Oilers virket imidlertid forberedt på det som kom og de ble ikke lagt under noe voldsomt press.

Kampen bølget egentlig frem og tilbake hele første periode, det uten at noen av lagene klarte å tilrive seg et skikkelig initiativ. Det var også veldig langt mellom de store sjansene, men når den først kom. Da var den enorm.

Christoffer Karlsen la ut på et glimrende raid etter å ha snappet pucken i egen sone. Unggutten la ut på tur langs vantet og kom seg helt over til motsatt ende før han spilte perfekt på tvers til Steven Whitney. Han kunne bare dra pucken i tilnærmet åpent mål, men på smått uforklarlig vis satt han pucken over.

Generelt var det ganske dårlig steming mellom lagene under den første perioden på Ringerike. Det var mange meldinger og mye knuffing etter flere dropper.

Mot slutten av perioden var det Ringerike som presset litt på da de fikk et overtall. Et par gode avslutninger kom hjemmelaget til, men Henrik Holm holdt stand i Oilers-buret.

Pangstart

Der Ringerike kom ut med tempo i første, så var det Oilers som tok tak til andre. Perioden var bare snaut to minutter gammel da Andre Strandborg styrte pucken i nettet. Det etter et skudd fra Patrick Ulriksen.

Etter det var det imidlertid ikke voldsomt mye positivt å ta med seg for Oilers. Kun minuttet senere fikk Tommy Kristiansen en kølle i ansiktet og han måtte ute for å lappes sammen, men det viste seg at kuttet ved øyet var såpass at han måtte på sykehuset.

Situasjonen endte med utvisning 2+2 minutter, men de fire minuttene i overtal ble brukt elendig av Oilers. De klarte knapt å få pucken inn i sonen og når den først var der hadde Ringerike få problemer med å klarere.

Henrik Holm måtte til tider vise sin klasse under kampen mot Ringerike. Sisteskansen dro flere gode redninger opp av hatten.

Drøyt halvveis viste dog hjemmelaget hvordan det skulle gjøres i overtall. En tur rundt mål og en styring var det som skulle til for å sette ut Henrik Holm. 1-1 halvveis og nå var det Ringerike som hadde initiativet. Det beholdt de også ut perioden, men sjansene som kom fikk Oilers rensket unna.

Omsider satt overtallet

Tredje periode åpnet med et tidlig undertall for Oilers, men selv om Ringerike skapte et par solide sjanser holdt Holm unna. Keeperen vartet opp med noen meget fine redninger. Deretter fulgte en rolig sekvens før Oilers fikk overtall.

Denne gangen viste Oilers noe av det som har gjort de til ligaens beste overtallslag. Man etablerte seg raskt offensivt og pucken ble flyttet hurtig. Da det så ble spilt på tvers til Rob Bordson fikk han en enkel oppgave og pucken ble puttet i det gapende målet.

Rob Bordson og Ludvig Hoff tar æresrunden etter at førstnevnte hadde satt pucken i mål.

Så var det Ringerike sin tur til å vise at de også kunne fungere i overtall og Oilers var heldige som ikke fikk et mål i sekken med fem minutter igjen. Ringerike leverte glimrende hockey og først ble det skutt utenfor tilnærmet åpent mål fra kloss hold. Deretter smalt et skudd opp i krysstanga bak Holm, men Oilers slapp med skrekken.

Mot slutten tok hjemmelaget ut keepere, men det bare for å se at Markus Søberg la pucken i mål fra midtsonen. 3-1 til Oilers som dermd tok sin tredje strake seier.

KAMPFAKTA

Ringerike Panthers – Stavanger Oilers 1-3 (0-0, 1-1, 0-2)

Fjordkraftligaen, 31. serierunde

Schjongshallen

Mål: 0-1 Andre Strandborg (Klavestad, Ulriksen)(21:52), 1-1 Thomas Bækken (Rosdahl, Ellefsen)(31:52), 1-2 Rob Bordson (Klavestad, Søberg)(48:33), 1-3 Markus Søberg (Bordson, L. Hoff)(58:55)

Utvisninger: 3x2 min – 4x2 min

Skudd: 13 – 26

Hoveddommere: Mats Wikstrand og Mads Frandsen

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Daniel Rokseth

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. back: Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Christoffer Karlsen, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Thomas Berg-Paulsen, Rob Bordson og Tommy Kristiansen

3. rekke: Ludvig Hoff, Magnus Hoff og Markus Søberg

4. rekke: Christian Wetteland, Andres Strandborg og Anders Tangen Henriksen