Haaland aktuell for skadecomeback: – Han er smertefri og glad

Erling Braut Haaland er trolig tilbake på banen når Borussia Dortmund møter Arminia Bielefeld i Bundesliga søndag.

Erling Braut Haaland har slitt med skader denne sesongen.

NTB

Det sa Dortmund-trener Marco Rose da han møtte pressen torsdag.

– Erling er tilbake i full trening med laget. Han er en faktisk mulighet denne helgen, sa Rose.

– Erling er smertefri, og det gjør ham veldig glad. Han er bare glad for at han trener med laget hver dag igjen og er i godt humør. Det handler alltid om helse først. Alt annet er sekundært, uttalte Dortmund-sjefen også.

Det er gode nyheter for et Dortmund-mannskap som sliter voldsomt med skader og sykdom. På fredagens pressekonferanse kom trener Rose med en ferdigskrevet oversikt, slik at han skulle huske alle oppdateringene rundt egen spillerstall.

Ved første gjennomgang glemte han likevel å nevne skadeplagede Haaland og amerikaneren Gio Reyna, som begge kan være tilbake i spill kommende helg.

Mats Hummels, Marco Reus og Raphaël Guerreiro er blant spillerne som er syke.

Skadeplaget

Haaland har ikke vært i aksjon for klubblaget siden 22. januar som følge av en muskelskade.

Tidlig i februar var Haaland ute i sosiale medier med meldinger som kunne tyde på at han var nær comeback. Det er over en måned siden.

Haaland har fått betydelige deler av inneværende sesong ødelagt av skader. Også i fjor høst måtte han tåle flere ubeleilige opphold. Måltyven innledet sesongen forrykende før han pådro seg en lårsmell 19. september. Da gikk han glipp av tre ligakamper og mistet Norges viktige VM-kvalifiseringskamper mot Tyrkia og Montenegro.

Etter å ha gjort comeback for klubblaget i oktober sendte en ny hofteskade ham på sidelinjen igjen.

Andreplasserte Borussia Dortmund ligger ni poeng bak Bayern München i Bundesliga. Haalands klubb har samtidig en kamp til gode på den suverene serielederen.

Mens Bayern har ni kamper igjen å spille, har Dortmund ti.

Spekulasjoner

Parallelt med at Haaland har gått skadd den siste tiden, har det knapt gått en dag uten at det spekuleres rundt nordmannens framtid. Så sent som torsdag ble han tema på pressekonferansen til Barcelona-trener Xavi.

– Dere sier at jeg har møtt Haaland. Det visste jeg ikke, sa spanjolen kryptisk på spørsmål om klubben jakter på underskriften hans.

Haalands avtale med Borussia Dortmund varer ut 2023/24-sesongen, men den skal inneholde en klausul som gjør at han kan forlate klubben til sommeren for en pris på rundt 750 millioner kroner.