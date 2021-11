Qatar om NRK-journalistene: Ble arrestert for å filme på privat område

Qatarske myndigheter har kommet med sin versjon etter at to NRK-journalister ble holdt fengslet i 32 timer.

BLE ARRESTERT: Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani kom tilbake til Norge onsdag formiddag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I en pressemelding onsdag skriver qatarske myndigheter at grunnen til at journalistene ble arrestert var at de tok seg inn på privat område og filmet uten tillatelse.

Myndighetene skriver at NRK-journalistene ble arrestert på hotellet etter at det skal ha kommet en klage fra grunneieren av området hvor NRK-journalistene ifølge qatarske myndigheter skal ha tatt seg inn på.

De skriver videre at NRK-teamet fikk tillatelse å filme på områdene de hadde bedt om på forhånd, men hevder at NRK-journalistene med viten og vilje brøt lovene for ferdsel på privat område.

Myndighetene skriver at Qatars historikk på pressefrihet snakker for seg selv.

– Qatar har ønsket hundrevis av internasjonale journalister velkommen hvert år for å rapportere i landet. Ingen journalister har noen gang blitt varetektsfengslet når lovene i Qatar har blitt overholdt.

På Reportere Uten Grenser sin rangering av pressefriheten i 180 ulike land, ligger Qatar på en 128. plass.

NRK har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. Da VG møtte de to NRK-journalistene på Kastrup onsdag morgen sa de dette:

– Gjorde dere noe dere hadde fått beskjed om å ikke gjøre i Qatar?

– Det vil jeg ikke si noe om, sa Halvor Ekeland.

En lignende uttalelse kom fra qatarske myndigheter etter at en gruppe med BBC-journalister ble arrestert i 2015:

«Myndighetenes kommunikasjonsavdeling inviterte et titalls reportere til å selv se noen standard arbeidshusing, og noen av de nyere arbeidslandsbyene. Vi ga reporterne fritt spillerom til å intervjue dem de ønsket og fikk gå rundt uten tilsyn i arbeidslandsbyene. Kanskje fordi de ikke ventet at myndighetene ville gi en slik tilgang, besluttet BBC-teamet å gjøre egne besøk og intervjuer i dagene før den planlagte omvisningen. Ved å gjøre det, befant de seg ulovlig på privat eiendom, noe som er ulovlig i Qatar som i de fleste land. Sikkerhetsstyrker ble tiltak og BBC-teamet ble arrestert.»

BBC-journalistene publiserte i 2015 sin versjon av pågripelsene:

De var invitert av statsministerens kontor for å se de nye innkvarteringslokalene for gjestearbeidere. BBC-teamet ville søke mer informasjon - utover den planlagt presseomvisningen.

Teamet var på vei for gjøre opptak av gjestearbeidere fra Nepal, da åtte hvite biler omringet dem og tvang dem til å stoppe bilen. Hele teamet ble avhørt av etterretningsoffiserer, skriver de.

– Vi ble aldri anklagd for noe, men i stedet spurte de igjen og igjen hvem vi hadde møtt og hva vi hadde gjort.

Journalisten hevder også at politiet viste han flere bilder som antyder at politiet hadde fulgt dem i flere dager.

Talsperson for utenriks- og sikkerhetspolitikk i EU-kommisjonen, Peter Stano, sier at de følger med på situasjonen.

– EU samler inn informasjon om denne uheldige hendelsen. Ytringsfrihet er en grunnleggende faktor i et åpent og samfunn, og det er også blant temaene som jevnlig diskuteres i dialogen om menneskerettigheter mellom EU og Qatar, sier Stano.

Uttalelsen fra myndighetene i Qatar kommer bare timer etter at NRK-journalistene Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) landet på norsk jord.

De to ble pågrepet på vei hjem fra en reportasjereise i Qatar søndag. Deretter satt de to 32 timer på glattcelle i Doha, og ble fratatt alt elektronisk utstyr. Dette er fortsatt ikke returnert.

Hendelsen fant sted ett år før fotball-VM i Qatar, og har vekket sterke reaksjoner blant både politikere, menneskerettighetsforkjempere og idrettspersonligheter i Norge.

VG møtte Ghorbani og Ekeland både på flyplassen i København og ved landing på Gardermoen onsdag morgen. De to var da ordknappe, og forberedte seg på debrif i NRK.

Begge ga likevel uttrykk for at det de hadde vært med på, var ubehagelig:

– Det er ikke godt. Det har vært fælt, sa Ghorbani til VG.

På spørsmål om hvordan han har det nå, var han mer lystig.

– Jeg har det fint. Det er godt å være trygg, sier Ghorbani.