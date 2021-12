Over 14.000 feiret Vikings første seriemedaljer på 14 år

Sebastian Sebulonsen dukket opp på rett plass til rett tid og ga Viking 1–1 like før pause. Da satte de mørkeblå på sporet, og etter pause kunne de over 14.000 på SR-Bank Arena bruke mesteparten av tiden til å hylle sin medaljevinnende helter.

Spillet var så som så, men over 14.000 feststemgte og jublende tilskuere brydde seg døyten, for Viking vant 3–1 over Odd og sikret seg seriemedaljer for første gang på 14 år.

