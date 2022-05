Haaland-exit i Dortmund: – Vil bli bedre uten ham

DORTMUND (VG) Lørdag takkes Erling Braut Haaland (21) av foran hjemmefansen på Signal Iduna Park i Dortmund før overgangen til Manchester City. Men hvor stort vil savnet etter 21-åringen bli?

TAR FARVEL: Lørdag spiller Erling Braut Haaland sin siste kamp for Dortmund når Hertha Berlin gjester Signal Iduna Park.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– På én måte vil de savne ham, fordi han er en målmaskin. På den andre siden var han ofte skadet. Han mistet en stor prosentandel av kampene til Dortmund. Det gjorde det vanskelig for klubben, at deres beste spiss ikke kunne spille så ofte, sier sportssjef i lokalavisen Ruhr Nachrichten, Sascha Klaverkamp, til VG.

Ifølge statistikktjenesten Sofascore måtte Dortmund klare seg uten Haaland i 24,1 prosent av kampene. Laget vant hakket flere kamper med nordmannen på banen, men skapte flere sjanser og kom til flere avslutninger uten.

– Da måtte de lære seg å spille uten ham, noe de ofte gjorde med suksess, fortsetter Klaverkamp, men understreker samtidig at Haaland har rukket å bli en folkehelt i Dortmund.

«Eeeerliiiing!» roper stadionspeaker og tidligere Dortmund-spiss Norbert Dickel hver gang nordmannen scorer. «Haaaalaaaand!» svarer 80 000 fans. Før avspark under lørdagens kamp mot Hertha Berlin skal den norske spissen hylles for siste gang med det kjente kampropet.

– Han vil få stående ovasjoner, men ingen vil stå på stadion i to timer og gråte over at han drar, sier journalist i tyske Sky Sports, Jesco von Eichmann, når VG møter ham utenfor Signal Iduna Park.

Ifølge han har deler av Dortmund-fansen vært misfornøyde med Haaland de siste månedene. Årsaken er den drøyde avgjørelsen om hvor fremtiden hans ligger.

– De vil ha spillere med hjerte for Borussia Dortmund, det en klubb med mye følelser. Haaland scoret målene, men sa aldri «jeg elsker å være her». Fansen forventet at han skulle dra, så kjærligheten ble kjølig, sier von Eichmann, som følger klubben tett for nyhetskanalen.

Haaland står med smått vanvittige 85 mål på 88 kamper for «BVB». Ti av målene kom da han ble toppscorer i fjorårets Champions League. Klaverkamp forteller at 21-åringen har utmerket seg både på og utenfor banen.

– Han vil huskes for den spesielle oppførselen fra første til siste minutt. Han ga alltid alt, og viste vilje og sult etter mål og seire. Han løftet lagkameratene og sørget for suksess i klubben, forteller han.

En utkjøpsklausul i Haalands Dortmund-kontrakt har blitt en tannpine for klubben. Klausulen er rapportert å ligge et sted mellom 600–750 millioner norske kroner, langt lavere enn hva mange eksperter anslår den norske landslagsspissens reelle markedsverdi til å være.

– Det var ikke Dortmunds valg, og han hadde heller gått til Manchester United hvis de hadde forsøkt å forhandle på det. De måtte tenke: «Trenger vi en spiss nå eller mindre penger når vi selger ham?». Derfor ga de ham klausulen. Nå er markedsverdien det dobbelte, det er dumt for Dortmund, sier von Eichmann.

– Dortmund liker det ikke, og han var den eneste i troppen som hadde en slik klausul, supplerer Klaverkamp, som også mener at Haaland ville vært Manchester United-spiller uten klausulen.

Overganger lik den Dortmund sikret seg med Haaland fra RB Salzburg for to år siden, er sentralt for klubbens sportslige plan. Klubben har et utbredt speidernettverk som forsøker å plukke opp de beste tenåringene i Europa for en rimelig penge. Målet: Å tjene store summer på videresalg.

– Dortmund sikrer seg spillerne billig, utvikler de og gir, i motsetning til mange andre klubber på øverste nivå i Europa, spillerne mange minutter på banen. Det er sentralt i Dortmunds filosofi og en grunn til at store talenter velger å komme hit, sier Klaverkamp som en annen forklaring på at Haaland gjorde rett i å ta et mellomsteg i tysk fotball.

Nesten samtidig som Manchester City annonserte Haaland-overgangen, meddelte Dortmund signeringen av et nytt angrepstalent fra Salzburg, Karim Adeyemi (19). Han er ikke en direkte erstatter for nordmannen, men et signal om at Dortmund vil tilby offensiv, underholdende fotball også uten Haaland.

– De vil klare seg fint uten Haaland, og kanskje bli enda bedre. Nå har de ikke bare én spiss de spiller rundt, men en bredere offensiv, mener von Eichmann.

– Vi må ikke glemme at Dortmund har vunnet noen kamper på grunn av Haalands kraft og styrke. Jeg er usikker på om de er et bedre lag fra første ligakamp, men de har muligheten til å utvikle noe sterkere, sier Klaverkamp.

PS! Ifølge Adeyemis agent, som har uttalt seg til overgangsjournalist Fabrizio Romano, vraket også de Manchester United til fordel for Dortmund. Nok et hardt slag for den engelske storklubben.