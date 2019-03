Internasjonal statistikktjeneste spår tidenes norske medaljefangst i OL

Statistikktjenesten Gracenote Sports holder løpende medaljeprognoser nå i ukene før OL.

I deres siste prognose, som legges frem onsdag, spås Norge å kapre totalt 37 medaljer i OL:

Vi snakker om 14 gull, 11 sølv og 12 bronsemedaljer.

Sverige et stykke bak

Kun ett land spås å ta flere medaljer, nemlig Tyskland. Gracenote tror at Tyskland tar like mange gull som Norge – 14 – men at tyskerne totalt vil ta 40 medaljer.

Fraværet av Russland er en sentral årsak til at det spås tidenes norske medaljefangst i et OL.

Hva så med Sverige? Der blir fasit tre gull og totalt 14 medaljer, tror statistikktjenesten.

Storeslem i langrenn

Dette sier Gracenote om Norge før OL:

«Norge er for øyeblikket nummer to på medaljestatistikken, og ligger an til å vinne 37 medaljer (14 gull, 11 sølv og 12 bronse). Pyeongchang-lekene spås å bli Norges beste innsats noensinne og med god margin: Norges beste innsats er 26 medaljer fra lekene i 1994 og 2014», skriver analysesjef Simon Gleave.

Lise Åserud / NTB scanpix

Det er spesielt i langrenn det forventes storeslem av Norge, med 19 medaljer i langrenn alene.

Gracenote spår følgende 14 gull til Norge: