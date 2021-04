– Jeg spurte om han prøvde å drepe oss begge

George Russell (23) kan komme til å overta Mercedes-rattet til Valtteri Bottas (31). Søndag kom de to Formel 1-førerne i en voldsom krangel. Mercedes-sjefen kaller Russells beskyldninger for «bullshit».

UENIGE: George Russell (t.v.) og Valtteri Bottas. Foto: PA PHOTOS og REUTERS

– Jeg spurte om han prøvde å drepe oss begge, sa Russell til journalister etter dramaet i Emilia Romagna Grand Prix på legendariske Imola.

Mens Max Verstappen vant (23) og viste at han mener alvor med å presse Lewis Hamilton (36) i kampen om VM-tittelen, var det den dramatiske kollisjonen mellom Russell og Bottas som tok mye av oppmerksomheten på Imola.

Banen var i ferd med å tørke opp da Russell på den 31. runden forsøkte å kjøre forbi finnen. Det skjedde på et av de hurtigste stedene på banen, der bilene kjører i rundt 300 km/t.

– Da jeg gjorde klar til å gå opp på siden av Mercedes’en, beveget han seg ut mot meg. Jeg måtte kjøre unna, og kom inn på den våte delen av asfalten, der jeg mistet kontrollen over bilen. Det er greit å forsvare sin plass, men med 330 km/t skal ha respekt både for farten og forholdene, sa George Russell etterpå.

Etterpå gikk Russell bort til Bottas, som fortsatt satt i bilen. Briten ga finnen noen gloser. Bottas viste langfingeren til Russell, som svarte med å slå i hjelmen til Mercedes-føreren.

– Det går utrolig fort. Han har jo egentlig ingenting å kjempe for. For ham som Mercedes-fører er 9. plass ingenting. For oss er det alt. Det var absolutt ingen grunn til at han skulle gjøre dette. Det er en «gentlemen’s agreement» mellom førerne, for vi har sagt at det vil føre til en voldsom kollisjon, og her er vi nå, sa George Russell ifølge ESPN.

Begge bilene ble smadret mot, og begge førerne var klar på at den andre hadde skylden.

– Jeg aner ikke hva han sa. Jeg hørte ingenting, sa Bottas om det som skjedde da Russell gikk bort til ham mens han satt i bilen.

– Jeg vet ikke hva han var ute etter - ulykken var jo helt klart hans skyld.

På Viaplay-sendingen var motorsportseksperten Henning Isdal klar på at Bottas ikke gjorde noe galt. På Sky Sport derimot mente ekspertene at finnen hadde skylden. Juryen - med den danske Le Mans-legenden Tom Kristensen som et av medlemmene - fant ingen grunn til å straffe Bottas. De mente det var en såkalt «racing incident», altså et hendelig uhell som skjer når man kjører billøp.

Men konflikten tok en ytterligere vending ved at Russell, ifølge ESPN og flere andre medier, sa at «han hadde kanskje ikke gjort dette hvis det var en annen fører».

Saken er at George Russell er såkalt juniorfører for Mercedes, og det tyske teamet har plassert ham hos Williams på en treårig leieavtale. Den utløper i år, og mange tror at Russell kommer til å overta Valtteri Bottas’ sete i Mercedes fra 2022.

TO VRAK: Det gikk hardt ut over begge bilene. Ifølge Mercedes-sjefen «kan Bottas bil avskrives». Foto: XPB / XPB Images/PA Images

Men da Mercedes-sjefen Toto Wolff hørte hva Russell hadde sagt om Bottas, var kommentaren denne, ifølge the-race.com:

– Det er bullshit!

Wolff forklarte at kollisjonen er dårlig nytt for Mercedes-teamet:

– Bilen vår er totalvrak, og det var ikke det vi trengte med det kostnadsbilde vi har nå. Vi har jobbet hardt for å holde budsjettrammene. Denne krasjen gjør vi sannsynligvis må begrense de oppgraderinger som vi skulle ha gjort på bilene.

– George skulle ikke ha startet denne manøveren. Det var vått og for risikabelt. Bilen foran ham var en Mercedes. Når du er med i et juniorprogram for Mercedes, så må du ikke miste det perspektivet. Det er mye han kan lære, sa Toto Wolff ifølge motorsport-magazin.com - og var altså alt annet enn fornøyd med George Russell.

– Jeg vil ikke at han skal prøve å bevise noe for oss. Valtteri har vært her i fem år og har aldri prøvd å bevise noe, sa en tydelig oppgitt Mercedes-sjef.

Valtteri Bottas var også oppgitt over at George Russell hadde antydet at finnen hadde oppført seg annerledes hvis det hadde vært en annen fører:

– Det er litt av en teori! Nei, jeg kommer alltid til å forsvare meg, uansett hvilken fører det er mot. Jeg prøver alltid å forsvare plasseringen min, og dette var helt normalt. Jeg kunne ha vært mye mer aggressiv, sier Bottas ifølge the-race.com.