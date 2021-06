Irritert Gareth Bale forlot TV-intervju: – Ufølsomt spørsmål

(Wales - Danmark 0–4) Gareth Bale (31) satte ikke pris på å få spørsmål om fremtiden etter EM-exiten med Wales.

IKKE FORNØYD: Gareth Bale ønsket ikke snakke med BBC om sin landslagsfremtid etter 4–0-tapet for Danmark. Foto: KOEN VAN WEEL / POOL

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Bale har flere ganger de siste ukene fått spørsmål om hvorvidt han kan være ferdig på det walisiske landslaget etter EM.

Frem til åttedelsfinalen mot Danmark har han uttalt at han ikke ønsker å si noe om fremtiden fordi det vil skape unødvendig kaos under turneringen.

Da han stilte til intervju på BBC etter 0–4-tapet mot Danmark, tok reporteren opp temaet igjen.

«Jeg vet at du ble spurt i går om dette kom til å være din siste kamp for Wales», innledet han.

Les også Gareth Bale til VG: – Ingen vet hvem jeg er

Mer rakk han ikke. En tydelig oppgitt Bale ristet på hodet og forlot intervjuet uten å si et ord.

Reaksjonen blir møtt med forståelse fra landslagssjef Robert Page på den digitale pressekonferansen en times tid etter kampslutt.

– Hvorfor skulle han ønske å svare på det? Jeg synes det var et ufølsomt spørsmål, sier Wales-treneren og fortsetter:

– Han har akkurat kommet av banen etter et tap. Han gjorde det riktige ved å forlate intervjuet for å samle tankene.

Se høydepunktene her:

Tidligere hadde Bale uttrykt frustrasjon over dommer Daniel Siebert. Bale mener Simon Kjær burde vært avblåst for å ha felt Wales-spiss Kieffer Moore like før danskene scoret 2–0-målet i Amsterdam.

– Ja, definitivt. Hvis du feller noen bakfra mens du prøver å slå en pasning, så er det frispark. Jeg føler at dommeren kanskje ble påvirket av mange supportere her, men det er vel bare sånn det er. Det er ingen grunn til å finne på unnskyldninger. Det er skuffende, det er alt jeg kan si, sier Bale.

– Dette høres ut som bitterhet, men det var et åpenbart frispark, sier Wales-manager Robert Page.

Før han forlot intervjuet, rakk han også sette ord på hvordan det føltes å være walisisk landslagsspiller etter EM-exiten:

– Det er skuffende å avslutte sånn. Guttene er skuffet og sinte, sier Gareth Bale.

– Jeg synes ikke spillerne fortjente å forlate turneringen med det resultatet, sier Page.