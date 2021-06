RBK-keeperen er inne i sin tiende sesong. Nå har hun satt rekord

Kristine Nøstmos jobb har endret seg totalt på to sesonger.

– Det er skikkelig betryggende og artig at jeg ikke har sluppet inn mål så langt i år. Det er deilig å kunne bidra, og da vet jeg at jeg er i form, sier Kristine Nøstmo etter fem kamper på rad uten baklengsmål. Foto: Petter Rasmus

«Butikken er stengt» for Kristine Nøstmo og Rosenborg.

Før lørdagens møte med LSK hadde ikke keeperen sluppet inn et eneste baklengsmål. En statistikk som holdt seg også gjennom møtet med et av topp fire-lagene i Toppserien. Dermed har veteranen satt rekord.

– På ti sesonger i seniorfotballen har jeg aldri hatt fem kamper uten baklengs før. Så lenge vi vinner er jeg strålende fornøyd, men det er veldig kult å holde nullen, sier hun.

Har trent på å ha lite å gjøre

På ganske kort tid er arbeidssituasjonen snudd på hodet for keeperen. Så gode som RBK er nå, går Nøstmo rett og slett arbeidsledig i lange perioder av kampene.

– Det er uvant for meg. For to år siden var det ikke slik. Da hadde jeg masse involveringer i hver kamp. Gjennom fjoråret brukte jeg litt tid på å tilvenne meg den nye hverdagen. Når vi slipper til så få sjanser som vi gjør, er min gevinst å klare å ta unna det lille som kommer. Jeg ønsker å være matchvinner i andre enden så ofte som det lar seg gjøre. Jeg må jobbe veldig med konsentrasjonen, og det er skikkelig betryggende og artig at jeg ikke har sluppet inn mål så langt i år. Det er deilig å kunne bidra, og da vet jeg at jeg er i form, sier hun – og passer på å dele ut litt skryt til lagvenninnene i forsvaret:

– Jeg synes vi forsvarer oss veldig godt, og det gjør arbeidsforholdene mine bedre. Da er det lettere for meg å være i forkant og ta de rette vurderingene.

Trener tilnærmet som normalt

Flere kneskader og en nærmest konstant kranglete rygg har i perioder rett og slett vært karrieretruende for RBK-keeperen. 28-åringen var på utgående kontrakt etter sist sesong, og vurderte lenge om hun skulle legge hanskene på hylla.

Lille julaften kom nyheten om at hun gikk på en ny sesong. Og nå fungerer kroppen bedre enn på lenge.

Mens hun sist sesong knapt kunne trene mellom matchene, trener hun nå tilnærmet som normalt.

– Med noen små justeringer underveis, og litt ekstra behandling, trener jeg som vanlig egentlig. Nå kommer det en periode med flere kamper, og det vil trigge ryggen litt mer. For meg er det veldig statisk å spille kamper, og da trykker det seg i ryggen. Men jeg får bare prøve å holde ryggen i sjakk så lenge det lar seg gjøre, og gjøre de rette vurderingene ellers.

Får hjelp av gammel RBK-sjef

Æren for at kroppen nå fungerer bedre enn på lenge, er det en gammel RBK-kjenning som får. Haakon Schwabe var i mange år medisinsk ansvarlig på Lerkendal. Nå har fysioterapeuten egen praksis på Malvik – og er behjelpelig når Nøstmo og lagvenninnene har behov for behandling.

– Haakon kom inn i vinter, og legger veldig til rette for at jeg skal bli fulgt opp på best mulig måte. Han sørger for rett type behandling og hjelper meg med å balansere treningen, sier hun.

– Betyr det at tankene om karrierestopp nå er lagt bort på ubestemt tid?

– Jeg tar fortsatt år for år, men nå er vi sånn i flyten her at man bare prøver å seile på gode opplevelser. Gjenskape og håpe vi klarer like bra neste gang.