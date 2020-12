Erling Braut Haaland er en av verdens beste spisser og øser inn mål for klubblaget Borussia Dortmund. 33 mål på 32 kamper for det tyske storlaget, for Norge har han scoret seks ganger på fem kamper og seks mål på fire Champions League-kamper. Før jul vant han «Golden boy»-prisen og Kniksens hederspris. Foto: Martin Meissner/AP