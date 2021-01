Håndballpresidenten svarer opprørte VM-stjerner – vil revurdere utskjelt vedtak

Norske og utenlandske VM-profiler har reagert kraftig på at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) vil åpne for flere tusen tilskuere under kampene i Egypt. Nå vil sjefen revurdere beslutningen.

IHF-SJEF: Hassan Moustafa er president for Det internasjonale håndballforbundet. Foto: Nic Bothma

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det opplyser den mektige IHF-presidenten Hassan Moustafa (76) fredag kveld, ifølge danske TV 2 Sport. Landslagslegende Gro Hammerseng-Edin mener Moustafa bør tenke seg nøye om.

– Det gir ingen mening i nåværende situasjon å åpne opp for 20 prosent av tilskuerkapasiteten, slik jeg ser det. Rett og slett ingen mening. Så her håper jeg virkelig de responderer raskt og endrer planene, sier Hammerseng-Edin til VG.

Spillere, ledere og journalister må forholde seg til en «bobletilværelse» under mesterskapet i Egypt på grunn av coronaviruset. Hvis noen bryter den, blir de bortvist fra VM. Parallelt vil Moustafa likevel åpne for inntil flere tusen tilskuere på kamper.

Kraftige reaksjoner

Avgjørelsen har fått spillere til å reagere. Sander Sagosen (26) kalte beslutningen for «pinlig» overfor NTB tidligere denne uken.

– De tenker mer på økonomi enn på spillernes helse. Jeg synes bare man må erkjenne at det blir for dumt med publikum akkurat nå, sa Sagosen.

Deretter omtalte TV 2 torsdag at Den europeiske håndballspillerforeningen hadde skrevet et formelt brev til IHF hvor de uttrykte «ekstrem bekymring» over smitterisikoen vedtaket kunne medføre.

Den danske superstjernen Mikkel Hansen (33) vurderte å stå over mesterskapet da han først hørte om beslutningen, men har senere bestemt seg for å spille.

– Vi forsikrer dere om at spillernes ønsker, som er beskrevet i brevet, vil bli tatt med i vurderingen når vi skal treffe en beslutning, sier Moustafa, og lover å komme med den endelige avgjørelsen på mandag.

Får støtte

Hammerseng-Edin stiller seg bak spillernes standpunkt. Hun tror flere vil kunne trekke seg fra VM hvis ikke IHF stenger arenaene for publikum.

– Jeg forstår ekstremt godt spillernes reaksjon på dette. Hvis IHF velger å stå fast på å åpne opp for 20 prosent er jeg sikker på at noen vil velge å bli hjemme. Og det har jeg null problemer med å forstå, sier Hammerseng-Edin.

Norge starter VM i Egypt med kamp mot Frankrike førstkommende torsdag. I samme gruppe er også Østerrike og USA.

